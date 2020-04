Prevén caída de hasta 20% en ingresos petroleros tras acuerdo

La fuerte caída en los precios del petróleo registrados en las últimas semanas provocará una reducción de 20% en los ingresos petroleros aprobados por el Congreso para este año, estimó BBVA México.

Según la firma, con el recorte de 100 mil barriles diarios acordado con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), se anticipa que la producción promedio será de 1.71 millones de barriles diarios en 2020.

"Asumiendo que alrededor de dos terceras partes de la producción petrolera cuenta con la cobertura de 49 dólares por barril, un precio de 24 dólares por barril para el resto y un derecho por utilidad compartida de 54%, las ganancias petroleras serían de alrededor de 2 mil 620 millones de dólares", dijo la firma.

En su opinión, Pemex debería de aprovechar el recorte de 100 mil barriles diarios a la producción petrolera para reducir el gasto de inversión en exploración y producción en 2020. "Ello le permitiría incrementar su liquidez, contar con más margen para cumplir con el balance financiero aprobado por el Congreso y evitar incrementar su deuda financiera"; dijo.

En ese sentido, explicó que si se considera el fuerte aumento en los rendimientos de los bonos de Pemex, no es recomendable que la empresa haga emisiones de deuda desde la perspectiva de su balance financiero.

"Mientras no se resuelvan los problemas estructurales de obsolescencia de plantas, bajo mantenimiento e ineficiencias laborales, un mayor procesamiento de barriles de petróleo para ser refinados por Pemex no parece ser una solución económicamente viable a la sustitución de importaciones de gasolinas y diésel", dijo.