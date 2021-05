Prevén clientes más exigentes en edición 2021 de Hot Sale

En la edición 2021 del Hot Sale, los clientes esperan menores tiempos de entrega de sus compras, así como una experiencia mucho más segura al interactuar en las ofertas en línea de las tiendas, ante la experiencia adquirida durante la pandemia de Covid-19.

"El cliente es menos temeroso, pero más exigente. Al cliente lo que ya le quedó claro es que tiene ciertas expectativas de cómo tiene que funcionar el mundo en línea y en muchos casos la expectativa es que quiero que me entregue de inmediato, en los próximos 30 a 60 minutos si estamos hablando de comida, supermercado. En moda, hace dos años, si entregabas de 3 a 5 días, el cliente lo entendía, pero hoy la expectativa es que que el cliente quiere que le entregue al día siguiente", explicó el director para América Latina de la empresa especializada en comercio electrónico Ecomsur, Jorge Fernández.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el directivo explicó que si bien persisten temores de la población por realizar compras de forma presencial, hay un sector importante de consumidores que quiere retomar sus actividades cotidianas, con lo que la composición de las compras será en los próximos meses en un porcentaje importante en línea, pero también de manera presencial.

"La gente estaba muy cansada de no poder ir a los centros comerciales. A la hora que se abre la posibilidad, hay mucha gente que está regresando al mundo físico.

"Esperamos una combinación de mundo físico con mundo en línea. Pero la adopción del comercio electrónico como una opción real, potente, que a la gente le gusta, llegó. Lo que ganamos como industria el año pasado en términos de gente que nunca había comprado por internet y que le funcionó, fue sumamente positivo porque hoy lo tiene como una de sus opciones", explicó.

El directivo recordó que en el caso de los comercios, con ventas que superaron los 20 mil millones de pesos en 2020, el Hot Sale es clave para las empresas minoristas con ventas en línea, tanto por la alta facturación como por el volumen de operaciones que se registran; además existe un incremento en el interés de compra para este año, donde 8 de cada 10 consumidores piensan adquirir un artículo durante esta temporada de descuentos, con lo que es vital que las empresas estén completamente preparadas para este evento.

"Desde el punto de vista logístico, la necesidad de rapidez y los cambios en las conductas del consumidor actual, hacen que los retailers tengan que replantear cómo pueden cumplir con las expectativas del consumidor final", explicó el directivo.

Recordó que debido a que el confinamiento comenzó hace más de 12 meses y las tiendas no han podido recuperar el ritmo de sus ventas tradicionales, las empresas deben considerar el Hot Sale como uno de los eventos más fuertes dentro de su estrategia de mercado 2021. Contar con un plan de comercio electrónico fuerte les ayudará a alcanzar sus objetivos de ventas.