Profeco acusa a AT&T de no resarcir daño por cobros indebidos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) solicitó a AT&T informar si cumplirá o no con la resolución que le pide resarcir el daño contra 844 mil 480 clientes, a los que hizo cobros indebidos durante 2019, ya que la empresa suele utilizar recursos legales contra decisiones contrarias a sus intereses.

La Profeco pidió a la empresa telefónica que "aclare si se allanará a la acción colectiva en curso", que busca resarcir el daño por cobros indebidos no contemplados en el contrato de adhesión, bajo el concepto de cargo por equipo diferido.

"Si bien las inconformidades de todo el sector de telecomunicaciones en 2020 han registrado una disminución del 54% en comparación con el 2019, esto se debe principalmente a que los consumidores han preferido no salir de casa para presentar quejas en las Oficinas de Defensa del Consumidor y, en muchos de los casos, se han resuelto mediante asesorías en forma virtual que han evitado radicar un expediente", dice la Procuraduría.

En respuesta a la información difundida por AT&T, en el sentido de que se redujeron las quejas en su contra, la Profeco comentó que la empresa omite señalar otras inconformidades, ya que existen 142 Procedimientos por Infracciones a la Ley iniciados por cobro indebido sin estar establecido en el contrato, publicidad contraria a las disposiciones normativas de la Profeco, llamadas realizadas indebidamente a usuarios registrados en el Registro Público para Evitar Publicidad, entre otras.

"Del 100% de las inconformidades presentadas en materia de telecomunicaciones, AT&T tuvo el 39.65% en 2019 de las mismas y para el cierre del mes de noviembre 2020, concentra el 23.14%; es decir, casi una de cuatro inconformidades corresponden a este proveedor", dijo la Procuraduría.

Añadió que es práctica de esta compañía recurrir cada acto jurídico que emite la Procuraduría.

"De ahí que, con los hechos se evidencia una resistencia de su parte para acatar las resoluciones que se han emitido en su contra", señaló la autoridad.