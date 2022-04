Profeco advierte de fraudes en servicios turísticos vía Facebook

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Por Instagram o Facebook, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encontró fraudes en la venta de paquetes turísticos en los que se ofrecen súper ofertas que son irreales.

El modus operandi es el siguiente: Se presentan paquetes turísticos a "precios muy bajos", tan baratos que generan sospecha de si serán o no reales. El segundo paso es que los estafadores piden realizar un depósito por anticipado, una vez hecho el pago, los supuestos proveedores dejan de contestar llamadas e incluso desaparecen la página web.

Por ello, el procurador Ricardo Sheffield afirmó: "Comprar paquetes vacacionales en redes sociales es como comprar electrodomésticos en el semáforo".

En estos paquetes generalmente se pide hacer depósitos a cuentas bancarias personales o vía tiendas de conveniencia, que debe de tomarse como alerta porque puede ser fraude.

La Profeco alertó que estas páginas de redes sociales utilizan incluso logotipos de instituciones del gobierno de México o empresas, por lo que propone revisar el Registro Nacional de Turismo, que es el catálogo público de prestadores de servicios turísticos autorizados en el país.

Si se trata de una empresa aconsejó revisar que tenga a la vista el contacto del proveedor y el domicilio en el que se puede encontrar en territorio nacional.

Otra sugerencia de la Profeco es: "No creas si te ofrecen paquetes como vuelo redondo, más hotel de lujo con niños gratis, durante cinco días y cuatro noches por 11 mil en total. Una sola noche en este tipo de hoteles puede costar lo mismo o más del monto en que se ofrece ese paquete".

La procuraduría consideró que lo mejor es no realizar pago alguno hasta no corroborar a quién se le va a realizar. Para verificar que sea real el paquete, sugirió llamar al hotel o aerolínea y verificar los precios.

También recomendó verificar que la página web del proveedor tenga un candado en la liga, así como preferir las tarjetas digitales y no guardar métodos de pago en el celular.

El año pasado, la Secretaría de Turismo (Sectur), en conjunto con instituciones bancarias, hizo un llamado para que los consumidores no se dejen sorprender por presuntas empresas que sólo buscan engañar a los interesados, ofreciendo descuentos, paquetes inusualmente baratos, vacaciones vitalicias o la defensa de sus intereses como turistas haciendo uso del nombre de la dependencia.