Profeco alerta por venta de pescado barato como si fuera bacalao

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó que si en algún comercio se vende bacalao a bajo precio, entonces debe sospecharse que no lo es porque ese tipo de pescado es importado y caro.

El procurador Ricardo Sheffield refirió que si el bacalao se vende barato, seguramente el comercio quiere dar "gato por liebre" y eso puede ocurrir tanto en comercios donde se vende el pescado crudo o cocinado.

Hace unas semanas, la firma Oceana, organización internacional que busca la conservación de los océanos, dijo que en México se engaña a la gente porque se sustituye el bacalao por tiburones, rayas o por tilapia, que son de las especies baratas en el mercado.

Tras analizar bacalao en venta en restaurantes, supermercados y pescaderías, encontraron que el 31.5% de las porciones de bacalao no corresponden al nombre de venta.

Por ejemplo, el fraude consiste en que la tilapia y la raya que se venden entre 80 y 85 pesos el kilo, al venderse como bacalao, lo comercializan entre 220 y 299 pesos el kilo.

La mayor parte del fraude se da en restaurantes que en 40% venden otro tipo de pescado, menos bacalao, y en 55% de las pescaderías.

Por ello, la Profeco alertó que si se encuentra el producto en esos precios, seguramente es un engaño porque "no hay bacalao barato".

Además sugirió la Procuraduría a la población mexicana sustituir el bacalao por el atún que cuesta mucho menos.