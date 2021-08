Profeco da a conocer marcas "gandallas" en venta de gasolinas y gas LP

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer, al atender 192 quejas de servicio de gasolineras, que seis estaciones de servicio no permitieron ser revisadas por el organismo.

El titular de la Procuraduría, Ricardo Sheffield Padilla, detalló que se hará un operativo especial en dichas gasolineras, ubicadas en El Llano, Aguascalientes, denominada Miguel Torres Valenciano; en Guadalajara, Petromax; en Nuevo León, llamada Servicio Agualeguas; en Nuevo León, Cayetano del Bosque Zamora; en Jalisco, Servicio Maestros y en Tamaulipas, Servicios Arguelles.

"Estas son las seis que no se dejaron verificar; en Puebla, en Chalchicomula, un alterador en el pulsador, estos aparatos que son solamente para robar a los consumidores para darles menos de un litro de manera automatizada, y esta estación fueron inmovilizadas todas las bombas, y dimos vista a la Fiscalía General de la República, así mismo se detuvo la verificación en Gustavo Díaz Ordaz, en Tamaulipas", subrayó.

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la dependencia señaló que otra estación de servicio no permitió la colocación de sellos de inmovilización, mientras que en otra se encontraron pulsadores.

Sheffield Padilla expuso que el total de quejas recibidas por medio de la aplicación móvil "Litro x Litro" fueron atendidas en 167 visitas de verificación.

"Seis gasolineras, muy alto el número esta semana, no se dejaron verificar, y estaremos regresando en operativo especial con la Guardia Nacional, y una no se dejó colocar los sellos de inmovilización, a pesar de que no estaban dando litros completos, esto es en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, avenida Hidalgo 209, es Barram y Asociados, para que los consumidores en esta zona sepan que esta gasolinera no se dejó colocar los sellos", insistió desde Palacio Nacional.

"QUIÉN ES QUIÉN" EN EL GAS LP

El Procurador también informó sobre los precios del gas LP alrededor del país y aseguró que la implementación de precios máximos para este insumo, para cilindros y tanques estacionarios, sí ha tenido buen resultado hasta ahora.

En su intervención en la "mañanera" el titular de la Profeco dio a conocer que el precio promedio para tanques estacionarios es de 12.46 pesos por litro, mientras que para los cilindros de gas el precio promedio en el país es de 23.09 pesos por kilo.

Bajo esa premisa, Sheffield alertó que Intergas, en Durango, es la empresa que oferta con los precios más elevados en el caso de la modalidad de cilindros, con un precio al público de 17.27 pesos por litro. En segundo lugar se ubicó Gas Modelo de Jilotepec, en Morelos, donde venden el insumo a 14.17 pesos; y finalmente Gas Modelo de Jilotepec en el Estado de México, a 13.90 pesos.

En el caso contrario, las marcas más económicas son Central de Gas de Chihuahua, en Chihuahua, a 10 pesos cada litro; Sonora Gas, en Sonora, a 11.61 pesos, y San Diego Gas de Matehuala, en San Luis Potosí, a 11.80 pesos por litro.

Para los tanques estacionarios, las empresas que venden más económicos son Gas Express Nieto, en Nuevo León, con un precio de 18.65 pesos por litro; Gas Express Nieto, en Nuevo León a 18.65 pesos, y Gas Express Nieto, también en Nuevo León a 18.65 pesos cada litro.