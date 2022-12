Profeco encuentra armas de juguete que parecen reales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Como parte de un operativo especial por temporada decembrina y Día de Reyes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encontró armas de juguete que usan colores reales, a pesar de estar prohibido usar colores negros, verde o de camuflaje, por lo que las destruirá para evitar que las use la delincuencia.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, dijo que detectaron al menos un par de contenedores con armas de juguete que parecen reales y que pretendían venderse en el mercado mexicano, algo que no se observó por lo menos desde el 2019 hasta la fecha -puesto que está prohibido-, por lo que se destruirán.

La Profeco junto con el Ejército iniciaron la revisión de grandes bodegas de distribuidores y de aduanas para detectar si existen armas de juguete en colores negros o de camuflaje que puedan confundirse como armas reales, a fin de destruirlas y evitar que las use la delincuencia para amagar a sus víctimas.

Afirmó que las armas de juguete no pueden parecer reales, sino que ese tipo de productos solamente pueden tener colores como el amarillo, rojo, azul o cualquier otro que permita distinguir que son juguetes.

"Estamos con un operativo especial con las grandes distribuidoras de juguetes detectando armas que incumplen con la ley, las armas de juguete lo más recomendable en un mundo con tanta violencia es no regalar armas, pero si las vas a regalar tienen que ser con colores que evidencien que son de juguete, azul, amarillo, rojo, pero no de camuflaje o negras".

El operativo empezó la semana pasada para evitar que se vendan en esta temporada navideña o durante el Día de Reyes, "porque luego la intención atrás de esto es que muchas de estas armas son utilizadas por delincuentes para simular que son de verdad, sobre todo en asaltos".