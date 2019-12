Profeco revela cuáles son las empresas con más quejas en 2019

Las cuatro compañías que más quejas recibieron ante la Profeco durante el 2019 por la mala calidad de sus productos o incumplimiento de sus servicios, entre otras cosas fueron: ATT, Izzi, E-bay y Alibaba, dijo el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

Estas empresas fueron las que más quejas recibieron en relación con número de clientes o ventas, porque hay empresas que recibieron un alto volumen de quejas pero porque tienen muchos clientes.

"En telefonía móvil el que presentó más quejas en 2019 fue ATT en proporción al número de usuarios del servicio. En (televisión por) cable Izzi, en ventas por internet está de risa loca E-bay y Alibaba para quienes no existe ni la Profeco ni México... el que compra ahí corre riesgo porque (la empresa) no nos contesta ni el teléfono".

En conferencia de prensa donde presentó Cenas Navideñas —a precios desde 50 pesos— dijo que los problemas que más encontraron de abusos de empresas en el ramo de alimentos envasados fueron especialmente de marcas propias, "el que más problemas tuvo fue Walmart a lo largo del año, que (vendió alimentos) no es lo que dice que eran".

Agregó que por ejemplo vendieron atún con más de 60% de soya, y aceite de aguacate que trae un alto porcentaje de aceite de cártamo.

Por otra parte, está Interjet que en 2019 tuvo demandas por incumplimiento en servicios aéreo, lo que tiene que ver con cancelación de vuelos, retrasos, entre muchos otros, problemas que derivaron en multas, las cuales están actualmente en litigio.