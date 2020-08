Prohibir compra de bebidas y alimentos a niños en Oaxaca no resolverá problema de salud, dicen empresarios

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana dijeron que la aprobación que hizo el Congreso de Oaxaca de prohibir la venta de alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados a niños no resolverá un problema de salud.

Además de que "la disposición sólo se concentra en productos envasados, generará una competencia desleal y fomentará el comercio informal, con las consecuentes afectaciones a las miles de familias que laboran en el sector de producción, venta y distribución de estos productos", dijo el CCE.

La medida no genera "acciones reales para atacar el problema de raíz", daña las cadenas de valor en plena crisis de pandemia, sobre todo a los negocios más pequeños cuyos principales ingresos son por la venta de esos productos e impactará a la cadena productiva de los alimentos artesanales preenvasados.

La máxima cúpula empresarial explicó que los legisladores oaxaqueños no permitieron el diálogo con los diversos organismos locales y nacionales, ni con el sector productivo al que se le afectará.

La Coparmex afirmó que rechazan el dictamen aprobado por la LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca que prohíbe la distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas y alimentos envasados a menores de edad de manera directa y a través de máquinas expendedoras y distribuidores automáticos.

Pidió a los legisladores basarse en evidencias en la toma de decisiones y no afectar las economías regionales ni el sustento de millones de familias mexicanas que laboran en las cadenas de producción alimentarias y su comercialización.