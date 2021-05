Propone López Obrador voto electrónico para elegir líder del sindicato petrolero

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que en la elección del nuevo dirigente del Sindicato Petrolero sea por voto electrónico, para evitar asambleas, acarreos, que se garanticen elecciones limpias, libres y con voto secreto.

"Tiene que haber democracia, es una obligación constitucional y es una convicción nuestra. Se tiene que garantizar la democracia sindical, piso parejo, que todos puedan participar, que no haya inequidad, que todos puedan dirigirse a los trabajadores y que las elecciones sean limpias, sean libres, voto directo, secreto.

"Buscar inclusive algunos cambios, desde luego con la aceptación de los trabajadores o de los dirigentes para que no sean asambleas necesariamente, que no haya acarreo, sino que pueda el trabajador votar electrónico, libremente, de manera directa, desde su domicilio, que no tenga que ir a algún lugar o que lo acarreen, no, tiene su ficha, eso en el sindicato del petróleo se sabe".

Explicó que se podría buscar un mecanismo para que una semana se esté votando de manera electrónica, con candados que no haya alteraciones.

Señaló que no tienen por qué ser excluidas las mujeres que quieren ser dirigentes en un sindicato, es para hombres y es para mujeres.

El presidente López Obrador dijo que la observación externa está a cargo de la Secretaría del Trabajo y se creó un instituto con este propósito.

"El compromiso adicional es por el Tratado de Libre Comercio, que debe de haber democracia. Acaba de haber una impugnación en una planta automotriz porque no fueron limpias las elecciones y se coincidió".