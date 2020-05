Proponen ingreso único para desempleados por Covid-19

Al menos 80 diputados de todos los grupos parlamentarios acordaron impulsar el establecimiento de un "ingreso único vital" (IUV), es decir, un apoyo económico directo para personas desempleadas a consecuencia de la pandemia de Covid-19 que no sean beneficiarias de ningún otro programa social.

Ese pago se entregaría solo por tres meses, oscilaría entre 2 mil 260 pesos y 3 mil 746 pesos para cubrir la línea de bienestar (valor de la canasta alimentaria y no alimentaria) y podría establecerse un universo de beneficiarios de entre 11 y 26 millones de personas.

Los legisladores inscribieron ante la Comisión Permanente del Congreso un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a crear ese programa que respalde a la población afectada por la pandemia que se ha quedado sin trabajo.

La propuesta, originalmente suscrita por las diputadas Laura Rojas, (PAN), presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Lorena ViIlavicencio (Morena) a la que se adhirieron el también morenista Porfirio Muñoz Ledo, los coordinadores del PRD, Verónica Juárez y de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Medina, además de la bancada del PRI, sumó 80 diputados firmantes, más algunos senadores.

En rueda de prensa virtual explicaron que ese apoyo es "perfectamente viable", y para la propuesta contaron con el apoyo técnico de los académicos Mauricio Merino, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y Guillermo Cejudo, del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval).

El costo de un programa de esa naturaleza sería de entre 108 mil millones de pesos si se le entrega a 11 millones de personas y si se apoya a 26 millones de personas, implicaría 127 mil millones de pesos, pero es factible financiarlo con reasignaciones de presupuesto o deuda, establecieron.

La propuesta fue respaldada por Muñoz Ledo, quien evidenció que le llamaron de su bancada para "reclamarle" que anduviera trabajando con el grupo de diputados que proponen este programa de apoyo, y que son de oposición en su mayoría.

"He recibido llamadas reclamándome que participe en este grupo, lo que se me hace absolutamente absurdo porque tengo años de escritos sobre este tema" recordó el legislador.

La morenista Lorena Villavicencio reconoció también que lo más complicado será conseguir el aval de su bancada.

Merino expuso "ojalá entienda el gobierno que lejos de contradecir sus programas sociales (esta propuesta) lo respalda, lo apoya y es para los que tienen menos ingresos y más urgencia para salir adelante".