Protege tu relación y cartera de "infidelidad financiera"

En una relación es importante que exista amor, confianza, lealtad, comunicación, estabilidad y fidelidad; pero no sólo es darle importancia en el sentido emocional, sino también en el financiero. La estabilidad económica en pareja es vital para el buen funcionamiento de la relación y la comunicación en este tema es indispensable para no caer en la infidelidad financiera.

Expertos de Brigham Young University (BYU) y de Kansas State University realizaron un estudio que recomienda que las parejas toquen el tema de su situación financiera al iniciar su vida juntos, pues esto ayudará a tener una idea del panorama sobre la situación financiera que vive cada uno; ya que los problemas de dinero llegan a afectar la relación, ocasionan la pérdida de confianza y en ocasiones pueden convertirse en motivo de divorcio.

La infidelidad financiera consiste en ocultar deudas, gastos o algún otro aspecto relacionado con la vida económica de ambos. Los principales factores en este tema son:

- Tener una tarjeta de crédito o débito sin que tu pareja lo sepa

- Tener ahorros a escondidas

- No consultar a tu pareja respecto a gastos o compras que afecten a su presupuesto, como el enganche de un auto o adquirir una pantalla nueva.

La comunicación, punto clave. Debe existir una comunicación abierta en el tema de las finanzas; mientras más claro se trate este punto, las cosas en general pueden ser más fáciles y se evita generar un conflicto que se salga de control y evidencie otros problemas.

Hagan un presupuesto. Lo más difícil es asimilar que ya no se trata sólo de lo que gana una sola persona. Deben aprender a ser equitativos con los gastos, aun cuando uno gane más que el otro. Equilibren los gastos comunes, lo ideal es destinar a eso 70% de los ingresos mensuales y el otro 30% a fondos de emergencia, ahorro o gastos en entretenimiento.

Establezcan metas. La vida en pareja implica que su relación va a evolucionar y con ello sus necesidades. Fijen metas financieras en común y destinen parte de sus ingresos para llegar a ellas, desde comprar un auto o salir de viaje. Todo depende de sus intereses.

Ahorren. Una vez que ya tienen un presupuesto y metas definidas, el último punto es el ahorro. Hagan una cuenta en la que ambos sean administradores y puedan disponer de ese dinero en casos de emergencia. Además, parte de ese fondo de ahorro pueden destinarlo a inversiones y recibir intereses.

Es importante no dejar pasar la estabilidad financiera con la pareja. Hay que recordar que para tener una relación estable y sana, se requiere más que sólo la estabilidad emocional.