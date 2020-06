Puede costarle caro a México cambiar reglas a inversionistas: ICC

Las modificaciones que ha hecho el gobierno federal a las reglas existentes que afectaron inversiones privadas pueden provocar procesos de arbitraje o demandas que además de desinhibir inversiones saldrán caros, dijo el presidente entrante de la International Chamber of Commerce (ICC) de México, Claus Von Wobeser.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que es importante que los gobiernos respeten el Estado de derecho y que no se cambien las reglas, porque ello es muy riesgoso y tiene un doble efecto.

Por una parte "se pueden desinhibir inversiones, y muchas de esas inversiones son hechas por inversionistas extranjeros con países que tienen un tratado de libre comercio, esas empresa tienen derecho, porque todos los tratados de libre comercio lo contemplan, a arbitrajes de inversión, para demandas contra el gobierno mexicano y eso al país le puede costar carísimo".

Se tienen ya afectaciones contra empresas que invirtieron en el sector energético, pero también está el caso de la firma de bebidas Constellation Brands que por fortuna, hasta ahora, se trata de resolver en forma amistosa, porque en caso de controversia, si el gobierno pierde tiene que pagar indemnización.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que entra en vigor el 1 de julio protegerá a los inversionistas de cualquier cambio de reglas en el sector energético e infraestructura, entre otros.

Por lo que como en todos los compromisos hay que cumplirlos porque de lo contrario se pueden iniciar paneles de controversia.

Sobre el manejo de la pandemia por el virus del Covid-19, explicó que en todo el mundo las medidas para evitar el contagio tuvieron un efecto devastador, pero en México en lugar de apoyar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) como en otros países no se hizo.

"México ha sido de los pocos países que no ha destinado recursos fiscales para las Pymes y creemos que hay una necesidad de tratar de caminar por esa vía, de lo contrario si va haber una afectación muy severa en la economía y obviamente en las economías de las familias", dijo.

Las estimaciones de los especialistas llevan a previsiones de caídas del PIB de hasta 10%, por eso es importante la inyección de recursos fiscales, ya que es una medida adecuada para impulsar la economía.