¿Qué es la UMA y cómo elevará las multas en 2021?

La UMA o Unidad de Medida y Actualización es la unidad de cuenta que se utiliza en México como índice de referencia, medida o base económica en pesos para determinar la cuantía de pago de obligaciones como las multas y supuestos previstos en leyes federales, estatales y municipales.

Su creación tenía como objetivo sustituir el esquema Veces Salario Mínimo (VSM) y reducir el impacto inflacionario en caso de aumento del sueldo mínimo.

Y es que siempre que ocurría un aumento de salarios no sólo incrementaba los sueldos, sino también las obligaciones fiscales, por lo que desde el 27 enero de 2016 es usada la UMA.

Su actualización es anual, multiplicando la UMA inmediata anterior por el resultado de la suma de uno más el crecimiento porcentual interanual de diciembre del año inmediato anterior del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Considerando que la inflación anual en diciembre de 2020 fue de 3.15%, el Inegi determinó que el valor diario de la UMA pasará de 86.88 pesos a 89.62 pesos para 2021, con lo que el monto mensual se ubica 2 mil 724.45 pesos y el anual en 32 mil 693.40 pesos.

¿Cuánto se pagará por multas en 2021?

Con la actualización de la UMA, los costos de las sanciones viales se modifican, en la capital del país las multas más comunes reportarán los siguientes incrementos:

Por ejemplo, circular en contraflujo o invadir carriles confinados, implica una sanción de 40 a 60 veces UMA, con lo que su costo pasa de un mínimo de 3 mil 475.20 pesos y un máximo de 5 mil 212.80 pesos en 2020 a 3 mil 584.80 pesos y 5 mil 377.20 pesos respectivamente, para 2021.

Por invadir paso peatonal, ciclovías, áreas de espera de ciclistas y motocicletas, así como dar vuelta prohibida, la multa es de 20 a 30 veces UMA, con lo que su costo pasa como mínimo de mil 737.60 pesos y máximo de 2 mil 606.40 pesos, a mil 792.40 pesos y 2 mil 688.60 pesos durante el presente año.

En los casos de circular en sentido contrario; usar distractores al conducir como teléfono, maquillarse o usar GPS; no respetar la luz roja del semáforo; o no usar el cinturón de seguridad; conllevan una infracción de 10 a 20 UMA, por lo que su costo pasa de un mínimo de 868.80 pesos y un máximo de mil 737.60 pesos en 2020, a 896.20 pesos y mil 792.40 pesos para este año.

Por su parte, transportar niños en asientos delanteros, implica una multa de 5 a 10 veces UMA, es decir, un costo de 448.10 pesos y 896.20 pesos respectivamente en 2021, contra los 434.40 pesos y 868.80 pesos que se cobraban el año pasado.