¿Qué es Reddit y por qué es el furor para los inversionistas?

A finales de enero, millones de usuarios de Reddit se unieron para comprar acciones de GameStop, una cadena de tiendas de videojuegos cuyo valor iba en picada.

A continuación te contamos todo lo que debes saber sobre Reddit y cómo fue que sus usuarios lograron ganarle a Wall Street en su propio juego coordinándose en una operación sin precedentes.

¿Qué es Reddit?

Reddit es un sitio web compuesto de comunidades, llamadas subreddits, que contienen sus propias publicaciones, reglas y usuarios, como señala el sitio.

Con una interfaz fácil de usar, Reddit le permite a los usuarios suscribirse a diferentes subreddits de temas de su interés, aunque a veces hay tanta información que puede parecer una plataforma no tan amigable para el usuario.

No es necesario crear una cuenta para tener acceso al contenido de Reddit, como señala el portal Vix, pero si planeas pasar tiempo en el sitio lo mejor es crear una para poder personalizar el contenido que te interesa. Para ello solo es necesario proporcionar un correo electrónico, elegir un usuario e ingresar una contraseña.

Reddit también es conocido como "la portada de la Internet" y al ingresar el usuario puede ver una lista de las publicaciones más populares, además del contenido personalizado que dependerá de los subreddits predeterminados que haya elegido el usuario.

Aunque la interfaz no es tan estética como las de otras plataformas, el contenido de Reddit tiene la característica de ser proporcionado y ordenado por los usuarios, a quienes se les suele llamar redditors. Además, las publicaciones pueden tener formato de texto, imágenes o videos., como señala Crehana.

Los usuarios de este foro masivo tienen la opción de votar a favor o en contra de una publicación de forma que les es muy sencillo expresar su opinión respecto a cualquier tema. Con esto se ordenan las publicaciones en la página principal. Mientras más votos tenga una publicación, mayor visibilidad tendrá y viceversa.

Reddit se ha convertido en un sitio tan popular alrededor del mundo que se estima que tuvo más de 430 millones usuarios activos al mes en 2019, por lo que se posicionó en el sexto lugar de las apps de redes sociales más usadas, como señala el portal Oberlo.

Reddit sacude a Wall Street

A finales de enero, Reddit apareció en los titulares de diversos medios en todo el mundo debido a una iniciativa de millones de usuarios que se organizaron para competir con los experimentados inversores de Wall Street.

Hace un año, las acciones de la cadena de tiendas de videojuegos GameStop tenían un valor de $3.25 dólares cada una, sin embargo, han registrado un alza del 8000% en los últimos seis meses, hasta alcanzar los $193.60 dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York el 29 de enero de 2021.

Todo se lo deben al subreddit r/wallstreetbets, un grupo de inversores minoristas que le declararon la guerra a los fondos de cobertura y otras empresas que gestionan dinero de forma profesional.

Estas empresas se habían dedicado a las ventas en corto de las acciones de GameStop, seguros de que el precio de las acciones seguiría cayendo. Para realizar las ventas en corto, un inversionista, que espera que las acciones sigan cayendo, toma prestadas acciones de la compañía en cuestión de otro inversionista por una tarifa y las vende inmediatamente; se espera que cuando el precio vuelva a bajar, podrá comprar las acciones a bajo precio, devolverlas al propietario y quedarse con la diferencia.

Sin embargo, como reportó el New York Times, la presión en sentido contrario por parte de los inversores minoristas, que se han centrado en comprar acciones y opciones sobre acciones, hizo que el valor de mercado de GameStop aumentara de $2000 a más de $24 mil millones de dólares en cuestión de días.

Esta operación fue coordinada en línea por los redditors, quienes decidieron enfrentarse contra Wall Street e incluso recibieron ayuda de Elon Musk, y aunque muchos inversores minoristas han generado ganancias a raíz de esto, los expertos advierten que puede representar un serio riesgo para el patrimonio de aquellas personas que no están familiarizadas con el funcionamiento de la bolsa de valores.

El riesgo de las ventas en corto es que si la acción sube, el vendedor tendrá pérdidas muy altas y cuando esto pasa, los vendedores se ven obligados a recomprar las acciones que tomaron prestadas para poder devolverlas.

Eso fue lo que sucedió en el caso de GameStop debido a la operación de los redditors: cuando los inversores minoristas comenzaron a comprar acciones y opciones de la cadena de tiendas de videojuegos, el valor de las acciones comenzó a subir, contrario a lo que esperaban los expertos de Wall Street, obligando a los fondos de cobertura de ventas en corto a recomprar las acciones a un precio más alto, haciendo, a su vez, que el precio de las acciones siguiera subiendo.

Los expertos dicen que lo ocurrido con GameStop gracias a los usuarios de Reddit se ha convertido en un caso de estudio dado que el precio de las acciones ya no está ligado a las expectativas de ganancias.

Además, todo parece indicar que los redditors tienen planes de continuar con este tipo de acciones para conmocionar a la bolsa de valores, puesto que empresas de tecnología como Nokia y BlackBerry han registrado alzas recientes en el valor de sus acciones gracias a operaciones similares a las que experimentó GameStop, como informó Bloomsberg.