Qué mezcales están reprobados y aprobados por Profeco

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los nombres de los mezcales que no son lo que dicen, que tienen menos alcohol o contenido del que declaran.

En la Revista del Consumidor del mes de marzo 2021, la Profeco expuso que el Gusano Rojo Mezcal artesanal abocado con gusano de un litro en realidad debe retirarse del mercado porque no cumple con los componentes volátiles necesarios para denominarse mezcal de acuerdo con la NOM-070-SCFI-201.

La Profeco anunció que se sacará del mercado este Mezcal artesanal, Gusano Rojo abocado con gusano porque "no cumple con los alcoholes superiores mínimos (100mg/100ml de alcohol anhidro) que pide la NOM-070-SCFI-2016, ya que se encontró que varía de 83.7 a 128.6 mg/100 ml de alcohol anhidro. Esto significa que no tiene uniformidad en su producción".

Los cuatro productos que "su contenido neto es menor al que declaran''. Ostentan en su etiqueta un contenido neto que realmente no tienen, incumpliendo la norma fueron: Alacrán, mezcal artesanal, mezcal 36 joven en presentación de 750 mililitros con 4.4% menos de lo declarado.

Mezcales de Leyenda, mezcal artesanal blanco en presentación de 750 mililitros contiene 2.3% menos. Amarás, mezcal artesanal reposado en presentación de 750 mililitros que tuvo 4.4% menos de lo declarado y 1903, mezcal artesanal abocado con gusano en presentación de 750 mililitros, con 2.5% menos de lo que dice la etiqueta.

Los tres mezcales que no cumplieron con el contenido alcohólico declarado son: Apaluz, mezcal artesanal joven en presentación de 750 mililitros, ya que declara tener 40% de alcohol y en realidad contiene 38.6%.

Kilómetro 70, mezcal reposado artesanal en presentación de 750 mililitros, que en lugar de tener 40% como lo declara en realidad contiene 39%.

El tercero es el llamado 1903, mezcal artesanal abocado con gusano en presentación de 750 mililitros, declara tener 38% de volumen de alcohol, pero en realidad tiene 37.2%.

El Laboratorio de Análisis de la Profeco analizó del 30 de septiembre de 2021 al 14 de enero del 2022 a 36 productos, evaluando su información comercial, contenido neto, componentes volátiles, es decir, el metanol, alcoholes superiores y aldehídos, así como extracto seco.

Los mezcales artesanales joven que no tuvieron observaciones por menos contenido al declarado ni menor cantidad de alcohol fueron: Amarás, de Guerrero, de 750 mililitros; Bendito Amparo, de Oaxaca e 750 mililitros; Cómplice, de Oaxaca, de 750 mililitros; Bruxo, de Oaxaca, de 750 mililitros; Creyente; Espíritu Lauro, de Oaxaca, de 750 mililitros.

Así como Kilómetro 70, de Zacatecas, de 750 mililitros; Mezcal Verde Momento, de Oaxaca, de 700 mililitros; Mil diablos, de Oaxaca, de 700 mililitros, Mitre de Oaxaca de 750 mililitros, Mitre Origen Oaxaca, de 700 mililitros, Montelobos de 750 mililitros, Ojo de Tigre, San Andrés Allpus, Santa Pedrera, Santo Gusano, Unión Uno y 400 Conejos.

Además de Vida de San Luis, Mezcal artesanal blanco, de Oaxaca, de 750 mililitros; Cómplice, mezcal reposado; Divino, reposado con gusanito, Señorío, mezcal joven, Tipitoche, mezcal joven, Zignum, mezcal joven y El Recuerdo de Oaxaca, abocado con gusano.

Los Reposados que sí cumplieron la norma son: Reserva Don Armando, Rompe Corazón, 3 Pueblos y Zignum añejo.