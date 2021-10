¿Qué pasará si cumples 18 años y no sacas tu RFC ante el SAT?

Diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron por mayoría el paquete fiscal 2022 que contiene la obligación para que los jóvenes se den de alta ante fisco, el nuevo Régimen Simplificado de Confianza para pequeños negocios y mayor fiscalización a grandes contribuyentes.

En los cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF) que son parte de la propuesta de miscelánea fiscal 2022 se plantea que los mayores de edad se inscriban al padrón de contribuyentes desde los 18 años.

De acuerdo con la propuesta, esta medida se hace debido a que los ciudadanos mayores de edad requieren contar con la clave de RFC para realizar diversos trámites y de que puedan incorporarse lo más pronto posible a la vida laboral e impulsar la cultura tributaria.

¿Cuánto te cobran si eres mayor de 18 años y no tienes RFC?

En caso de que no saques tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC) cometerías al menos una infracción fiscal. Según el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación: "Son infracciones relacionadas con el registro federal de contribuyentes las siguientes: I. No solicitar la inscripción cuando se está obligado a ello o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente de manera espontánea. Se excluye de responsabilidad por la comisión de esta infracción a las personas cuya solicitud de inscripción debe ser legalmente efectuada por otra, inclusive cuando dichas personas quede subsidiariamente obligadas a solicitar su inscripción".

Y el artículo 70 agrega que: "a quien cometa las infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere el artículo 79, se impondrán las siguientes multas: I. De $3,870.00 a $11,600.00, a las comprendidas en las fracciones I, II y VI".

Por ello, es que te sugerimos que si consultes cómo inscribirte al RFC ante el SAT para que evites problemas más adelante.