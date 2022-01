¿Qué pasará si eres cliente de Banamex tras la venta de su marca, Afore y cartera en México?

El banco estadounidense pone a la venta todo su negocio minorista en México, incluida la marca Banamex, la Afore, casa de bolsa así como su negocio minorista, tal es el caso de cartera de crédito, tarjetas, crédito a empresas, entre otros, dijo el director corporativo de desarrollo institucional, estudios económicos y comunicación de Citibanamex, Alberto Gómez Alcalá.

En conferencia de prensa, el directivo explicó que la intención de su matriz de vender dicha parte de su negocio también incluye las sucursales, cajeros, pero no afectará a ninguno de sus clientes, quienes podrán seguir con sus operaciones cotidianas en tanto sean comprados por otra firma en México.

"No va a pasar nada con quien tenga un crédito o una tarjeta. No habrá la mínima afectación", dijo el directivo.

De acuerdo con Gómez Alcalá, no se afectará tampoco a los empleados y recalcó que obedece a una estrategia de Citi de enfocarse en el negocio mayorista, esto es, banca corporativa y de inversión.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Grupo Financiero Citibanamex es el tercero más grande que opera en México, con un total de un billón 433 mil 851 millones de pesos.

El directivo añadió que también se pone a la venta todo el patrimonio cultural propiedad de Banamex, incluido los recintos, el acervo cultural, entre otros.

Gómez Alcalá dijo que si bien está a la venta también la marca, debido a que se trata de un gran nombre es muy probable que el nuevo comprador decida mantenerla.

El directivo añadió que Citi deberá solicitar una nueva licencia para operar el negocio mayorista en México, que si bien es de menores clientes, es mucho mayor en cuanto al manejo de recursos y es parte de la estrategia global que ha emprendido el marco en fortalecer y crecer este tipo de negocios.

Datos de la CNBV muestran que al cierre de octubre, Citibanamex contaba con mil 278 sucursales, 9 mil 16 cajeros automáticos, y 7 millones 120 mil contratos de tarjetas de crédito.