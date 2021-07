¿Qué son los bonos basura y cómo afectan a Pemex?

La más reciente reducción que hizo la agencia Moody's a la calificación de Pemex hundió más a la petrolera mexicana en el grado especulativo de inversión, mejor conocido como "bonos basura".

En términos generales, significa que una empresa con esta calificación tiene altas probabilidades de no pagar sus deudas, categoría en la que muchos analistas ya habían colocado a Pemex desde hace varios años, debido a sus severos problemas financieros y de endeudamiento.

Además de representar un alto costo de impago, los "bonos basura" pagan elevados intereses como consecuencia de su riesgo para inversionistas, con lo que resulta muy costoso y complicado conseguir financiamiento para una empresa que tiene esta calificación crediticia.

En 2019, Fitch Ratings fue la primera agencia que llevó a Pemex a los bonos basura. En junio de ese año, redujo la calificación de Pemex a 'BB +' desde 'BBB-'. A partir de entonces, Pemex ha perdido el grado de inversión por parte de Fitch y Moody's.

En el caso de Standard and Poor's, en junio pasado, la agencia ratificó a Pemex en 'BBB' con perspectiva negativa, lo cual mantiene el grado de inversión para la petrolera, en línea con la nota crediticia que Standard and Poor's mantuvo sobre México después de las elecciones intermedias.