Que todos tengan acceso a internet, el reto tras el Covid-19: De la Fuente

La pandemia por Covid-19 ha dejado en claro que la brecha digital que existe a nivel mundial es muy amplia, por lo cual urge atender el tema y lograr que todas las sociedades, sin distinción, accedan a internet, aseguró el embajador de México ante la Organización de la Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente.

El diplomático mexicano participó en una reunión del Grupo de Amigos sobre Tecnologías Digitales, en la que señaló que México reconoce la necesidad de cerrar la brecha que existe en todo el mundo acerca de la implementación de la tecnología.

De la Fuente recordó que el secretario General de la ONU, António Guterres, apenas el año pasado, cuando se lanzó el Grupo de Amigos, enfatizó que las nuevas tecnologías se desarrollaban a una velocidad sin precedentes.

"Pero ahora, con la pandemia por Covid-19, está claro que tal tendencia se ha intensificado y que ha sido de gran ayuda", mencionó.

La emergencia sanitaria a nivel global ha demostrado, agregó, que las tecnologías digitales son clave, no sólo para la continuidad de los negocios o la reapertura.

"No debemos olvidar que la mitad de la población mundial permanece fuera de línea y, por lo tanto, la brecha digital, al día de hoy, es un impedimento para mantener nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás", detalló.

En el marco de la reunión del Grupo de Amigos sobre Tecnologías Digitales, De la Fuente recordó que ha quedado en evidencia que si bien los menores de edad pueden recibir educación bajo un distanciamiento social seguro, no hay forma de que continúen con su avance escolar.

Se requiere, dijo, conocer la hoja de ruta para saber cómo las nuevas tecnologías pueden contribuir a cumplir las metas para el desarrollo.

Desde noviembre de 2019, México encabeza el Grupo de Amigos sobre Tecnologías Digitales, a partir del cual se ha planteado el impacto que éstas tienen para la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

De la Fuente llamó a hacer una revisión sobre el acceso que la población en general tiene a la tecnología.

En mayo pasado, Guterres señaló que la cooperación internacional en tecnología digital es esencial para derrotar el coronavirus y así cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.