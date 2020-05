Quiebra de comercios provocará que haya menos cerveza: productores

La quiebra de tiendas de abarrotes, de restaurantes, negocios del sector de turismo, entre otros, provocará que haya menos cerveza disponible en México, expuso el presidente de la Cámara de la Cerveza, Marco Mascarúa.

Afirmó que son los pequeños comercios donde se vende el 70% del total de la cerveza en el país, por lo que si quiebran o cierran esos negocios hay un impacto en toda la cadena.

"Mi preocupación más grande es el impacto en la cadena, me preocupan los agricultores, por eso decidimos comprar la cosecha. Nos preocupa la cadena, los pequeños comercios, restaurantes y bares, en la medida que ellos no logren sobrevivir, porque es el canal tradicional donde se vende el 70% de la cerveza", dijo.

Añadió que al no permitirse la producción de cerveza hay importación de bebida, entre la que está la de baja calidad, algunas tienen botella de plástico y hasta mercado negro.

Durante la presentación del "Quinto Informe Semanal Covid-Industrial", expuso que les preocupa que las personas puedan cambiar de hábitos de consumo y se desplace a las marcas mexicanas, al no haber producto nacional.

Mascarúa dijo que para los pequeños comerciantes la venta de cerveza les genera un importante monto de sus ventas y actualmente tienen impacto porque no tienen la oportunidad de tener el producto que les genera buena rentabilidad.

"En la cerveza al final de cuentas, una cosa es producirla y otra cosa es donde tenemos la oportunidad de vender, si como resultado de la pandemia muchos puntos de venta quiebran o tienen que cerrar, evidentemente va a haber menos cerveza disponible, para nosotros tener la capacidad de regresar y apoyarlos es importante", expuso.