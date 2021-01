Quitar organismos autónomos aceleraría pérdida de grado inversión: Bank of America

La eliminación de organismos autónomos tal y como ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador aceleraría la pérdida del grado de inversión para México, al debilitar la fortaleza institucional del país, aspecto que hasta el momento las calificadoras consideran positivo en el país.

"En la medida en que esos cambios debiliten la fortaleza institucional de México, sin duda, serían una de las cosas que afectarían la calificación de México y podría acelerar el hecho de que México perdiera el grado de inversión", dijo el economista en jefe de Bank of America, Carlos Capistrán.

En conferencia de prensa, el analista consideró que es altamente probable que se reduzca la nota crediticia de México este año, ante un incremento de la deuda como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), que en 2021 llegaría a 58%.

En el mismo sentido, ante el fuerte golpe de la pandemia de Covid-19 en la economía mexicana, la recuperación del empleo no se dará en 2021, con lo que sería deseable que el gobierno destinara apoyos fiscales equivalentes a 1 o 2% del PIB.

"Va a tomar mucho tiempo recuperar el empleo. Va a tomar mucho tiempo recuperarse y depende de la carrera entre los contagios y las vacunas qué tanto nos ayude Estados Unidos con todo el estímulo fiscal y si hay más estímulos en México, que por lo pronto no los hay. Es posible que México no regrese a los niveles que teníamos de empleo prepandemia este año y que la recuperación se presente hasta dentro de un año", explicó.

Ante el cierre de actividades por el semáforo rojo en Ciudad de México y Estado de México, el especialista dijo que al representar estas entidades un 26% del PIB del país, es posible que se presente una caída en la actividad en el primer trimestre del año.

Para todo 2021, Bank of America espera un crecimiento de 3%, impulsado por el crecimiento en Estados Unidos donde se esperan mayores estímulos fiscales, además de los avances en la vacunación que se tengan en territorio mexicano; sin embargo, aún se presentan elementos de incertidumbre para inversión ante el cambio de reglas que ha caracterizado a la actual administración.

"La alta incertidumbre política ha afectado la inversión desde hace algunos años y la pandemia debilitó aún más el crecimiento. Pero las políticas económicas demasiado conservadoras parecen haber amplificado el impacto negativo de la pandemia en la economía. Estimamos que el crecimiento del PIB se contrajo 8.5% en 2020 y que solo será de 3% en 2021 a pesar de la ayuda de una fuerte recuperación y vacunación en Estados Unidos", detalló.

Bank of America espera que la inflación se ubique cerca de 4% al cierre del año y un tipo de cambio en 22 pesos por dólar al finalizar 2021.