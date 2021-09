Ramírez de la O da a conocer 4 nuevos nombramientos en Hacienda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer cuatro nuevos nombramientos para ocupar las unidades de Coordinación con Entidades Federativas, la de Crédito Público con la primera mujer al frente, de Banca, y la de Seguros y Pensiones.

Las dos primeras, de Coordinación con Entidades Federativas y de Crédito Público, ya fueron enviadas al Congreso de la Unión para su ratificación, en este caso será la Cámara de Diputados la instancia a la que le corresponderá dar el visto bueno.

Se confirma que el economista egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte, Fernando Renoir Baca Rivera, estará al frente de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, quien sustituirá a Fernando Arechederra.

Entre su trayectoria destaca que se desempeñó como director de Enlace Legislativo A de la Unidad de Enlace Legislativo, así como director de área A en la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, ambos en la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La SHCP destacó que cuenta con amplia experiencia en la administración pública. Fue director ejecutivo de Cobranza y director de Enlace B en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, así como director de Quejas y Denuncias y director de Situación Patrimonial en la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal.

También se desempeñó como secretario técnico de Proceso Legislativo en la LX Legislatura y director de Desarrollo del Federalismo en la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. En el ámbito académico, Fernando Renoir Baca Rivera ha sido profesor en el Colegio Mexicano de Estudios de Posgrado Jurídicos Económicos y en la Universidad Latina.

--UNA MUJER

María del Carmen Bonilla Rodríguez será la primera mujer en ser la responsable del manejo de la deuda pública, nombramiento que según la SHCP va en línea con el compromiso de para contribuir a fortalecer la presencia de mujeres en la toma de decisiones; ocupará el puesto que dejó hasta hace unos días José de Luna Martínez.

Es licenciada en Finanzas por la Escuela de Actuaría de la Universidad Anáhuac y es miembro de la International Society of Female Professionals (ISFP). Ya trabajaba en la Unidad de Crédito Público como directora general de Captación, donde fue responsable de administrar el portafolio de deuda pública del gobierno federal y de ejecutar el Plan Anual de Financiamiento de los mercados interno y externo, diseño de instrumentos financieros, relación con inversionistas y calificadoras, sector financiero y formadores de mercado.

Diseñó e implementó las dos colocaciones de los bonos sustentables soberanos de México en 2020 y 2021, y diseñó el nuevo instrumento denominado en pesos Bondes F.

También dirigió las operaciones de refinanciamiento en los mercados internacionales y locales para generar ahorros en el costo financiero de la deuda soberana; cuenta con amplia experiencia en el sector público y privado.

Ha sido administradora de activos y operadora de instrumentos de mercado de dinero y de derivados, como son MEXDER y Chicago Mercantile Exchange.

Antes de incorporarse a la SHCP ocupó el cargo de coordinadora de Inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde administró los activos de las Reservas y el Fondo Laboral por 280 mil millones de pesos.

Previamente, durante más de una década, fue formadora de mercados y desempeñó diversos cargos en el sector bancario en el área de Mercados Financieros Globales, como directora, subdirectora y analista.

--BANCA, VALORES Y AHORRO

Como titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro se nombró a Alfredo Federico Navarrete Martínez, un economista egresado del ITAM con maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Columbia en Nueva York, y con una especialización en Macroeconomía, Finanzas Internacionales y Economía Matemática. Queda en el lugar de Jorge Meléndez.

Ha trabajado tanto en el sector financiero, como en el ámbito público y privado.

En el sector público, fungió como director general adjunto de Finanzas de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF); director adjunto Financiero de Banobras; tesorero general de Nacional Financiera, y como asesor económico en la SHCP.

En el sector financiero también se desempeñó como asesor financiero del presidente de IAMSA; presidente del Consejo de Administración de la Casa de Bolsa Arka; director de Financiamiento Corporativo de Vector Casa de Bolsa, así como miembro en los diferentes Consejos de Administración de: UBS, Casa de Bolsa, Bank of América, Merril Lynch, Deutsche Bank y Deutsche Securities.

En sus inicios como profesionista trabajó como subdirector general del Banco Mexicano Somex en la agencia de Nueva York y gerente de Citicorp Investment Bank NY.

Fue miembro fundador del Círculo Contemporáneo del Museo Rufino Tamayo; miembro de Amigos del Museo de Bellas Artes, así como consejero del Center for Capitalism and Society en Nueva York.

En el ámbito académico ha sido profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, así como profesor asistente de Economía de la Universidad de Columbia en Nueva York.

--SEGUROS Y PENSIONES

Para la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social se nombró como titular a Héctor Santana Suárez, que estaba a cargo de José Alfredo Tijerina luego de que en diciembre del año pasado renunciara Carlos Noriega.

Cuenta con estudios de Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro Ciencias en Gobierno Comparado y candidato a doctor en Gobierno por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres.

Fue subdirector de Relaciones Internacionales en el ISSSTE y director general de Análisis de Coyuntura en la Presidencia de la República, y enlace legislativo y de vinculación con sindicatos y otras organizaciones civiles.

En empresas productivas del Estado, ha colaborado en el ámbito federal, estatal.

Santana Suárez es autor del libro Legitimidad y democracia en México: Calles y la fundación del Partido Nacional Revolucionario, y de diversas publicaciones, entre las que destaca el artículo "Pensar a Juárez: a 200 años de su natalicio".