"Rancho Escondido" no es tequila, alerta Consejo Regulador

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) se deslindó de la marca Rancho Escondido, al recordar que se trata de una bebida de licor de agave y sobre la cual hay una alerta para que la población no la consuma debido a que se han presentado casos de botellas adulteradas.

"Es deber de este Consejo Regulador del Tequila proteger a nuestra primera Denominación de Origen en México y en el mundo, y por ello reiteramos que el producto anteriormente señalado no es tequila", dijo el organismo.

En ese sentido, el consejo garantiza al consumidor un tequila auténtico, verificado, certificado y analizado en sus laboratorios, recomendando que se adquiera en el comercio formal.

"Invitamos a la población a revisar que la etiqueta incluya la palabra 'tequila' en la parte frontal, que cuente con una marca y los datos del productor de la misma, categoría y clase, porcentaje alcohólico, número de lote y la contraseña oficial que consta de las siglas NOM seguida de cuatro dígitos y las letras CRT", dijo el consejo regulador.

En ese sentido, añadió que el tequila es la bebida más regulada y vigilada en México, y cuenta con una norma para su producción, un territorio protegido como denominación de origen, un organismo que verifica y certifica su producción así como, altos estándares de calidad y diversos elementos que aseguran su autenticidad.

"Importante revisar que la etiqueta, envases, y tapas no presenten signos de alteración, maltrato o deterioro y que cuente con el marbete del Servicio de Administración Tributaria. Cuando adquiera una bebida alcohólica, hágalo de manera responsable, orientada e informada", añadió el consejo.