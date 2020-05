Reanudarán producción de cerveza en Nuevo León

La semana próxima se reanudará en Nuevo León la producción de cerveza informó el Secretario Estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, quien afirmó que se tomó la decisión porque se trata de una empresa "socialmente responsable", que cuidará la salud de sus trabajadores con una aplicación estricta de los protocolos sanitarios, y proporcionándoles transporte para ir a su trabajo y el regreso a casa. Además, dijo el secretario, la próxima existencia de la bebida alcohólica en los centros de distribución o de venta en botella cerrada permitirá que ya no haya sobrecosto -pues en días pasados criticaba que la gente se pusiera en riesgo por salir a comprar una caguama que en lugar de 30 estaba a la venta en 90 pesos-, y que tampoco se presenten grandes aglomeraciones de personas en depósitos o centros comerciales, elevándose con ello el riesgo de contagios de coronavirus. "Ya espérense, habrá cerveza para todos, pero con moderación", comentó De la O durante la rueda de prensa diaria para la actualización de casos de Covid-19 en Nuevo León este miércoles. Pero si bien habrá venta de cerveza cerrada, advirtió el secretario que los bares del área metropolitana no podrán reabrir sus puertas y aquellos que lo hagan serán suspendidos.

Nuevo León es la cuna de la empresa Cervecería Cuauhtémoc, fundada en 1890, que marcó el surgimiento del denominado Grupo Monterrey; pero desde 2010 fue adquirida por la holandesa Heineken que ha conservado las marcas que hicieron crecer al consorcio mexicano. Manuel de la O afirmó que la decisión de reabrir la Cervecería se tomó el martes por la noche en una reunión del Consejo Estatal de Seguridad en Salud, donde también se acordó la reactivación del sector hotelero, cuyos representantes están "en la mejor disposición de cuidar la salud de los nuevoleoneses", y siguiendo los protocolos sanitarios, están dispuestos a reiniciar sus actividades a partir del primero de junio, junto con los sectores de la industria automotriz, aeroespacial, de la construcción, y de la minería, incluidos en las nuevas empresas esenciales. Manuel de la O también declaró que los dos días anteriores junto con el gobernador Jaime Rodríguez y el Secretario de Economía y Trabajo, sostuvo reuniones con representantes de dichos sectores productivos y alcaldes metropolitanos, para preparar la reactivación de la actividad económica, sin afectar la salud.

"Es complicado reiniciar en una pandemia, queremos hacerlo bien, por eso estamos trabajando juntos con asesoría de expertos para hacerlo de manera correcta, pues la salud es lo más importante", puntualizó. "A todo el personal de salud nos preocupa que las personas estén en las calles, sin embargo somos conscientes que la economía se tiene que reactivar, pero queremos que no haya muchas bajas, que no se enfermen los ciudadanos de Nuevo León". Respecto a las afirmaciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el sentido de que en el estado la pandemia podría prolongarse hasta el mes de octubre, el doctor De la O, señaló, que incluso podría ir más allá, hasta enero y febrero del próximo año, además de seguirse presentando casos posteriormente, ya que el SARS-CoV-2 es un virus que llegó para quedarse, entonces la idea es que haya capacidad hospitalaria para atender a los pacientes.

Asimismo, dijo, "Hugo es mi amigo, pero él tiene una visión más amplia, de todo el país, y nosotros cuidamos la salud de los nuevoleoneses". El objetivo de los epidemiólogos, de los expertos en salud es que cuando existe una pandemia, el número de pacientes que se van a infectar se presenten gradualmente y no todos en forma abrupta, porque de esa manera se saturan los hospitales y fallecen muchas personas, afirmó. Justamente por ello, expresó, está preocupado por la reactivación del primero de junio, pues con la salida de más gente a la calle puede presentarse un repunte de la enfermedad, y si eso pasa, tendrán que suspender la reapertura.