Recaudación tributaria se queda 159.2 mil mdp corta

Durante octubre de 2020, la recaudación de impuestos alcanzó un monto de 256 mil 552 millones de pesos, cifra por debajo a lo estimado en el calendario para ese mes de 263 mil 277 millones.

Con ello, de manera acumulada, los ingresos tributarios no superaron la meta programada; se esperaban 3.9 billones de pesos y sólo se recaudaron 2.7 billones.

Es decir, que fueron menores en 159.2 mil millones de pesos respecto a lo previsto en el programa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Por petróleo se calendarizaron 808 mil 272 millones de pesos para enero-octubre de 2020; sólo se lograron 448 mil 782 millones.

En el Informe de Finanzas y Deuda Públicas de la SHCP se destaca que en el décimo mes del año entraron menos recursos a las arcas del gobierno por el cobro de los distintos impuestos.

Del Impuesto Sobre la Renta se programaron para octubre 131 mil 35 millones de pesos y sólo ingresaron 124 mil 876 millones.

Mientras que por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se cobraron 37 mil 850 millones de pesos, de los cuales por gasolinas correspondieron 24 mil 332 millones.

Para octubre se calendarizaron 41 mil 60 millones de pesos por IEPS, es decir, no se logró la meta. En cambio, el IVA dejó más recursos de los esperados para ese mes, con 83 mil 90 millones de pesos frente a los 79 mil 715 millones programados en el calendario.

Considerando los relacionados con la actividad petrolera por 51 mil 823 millones de pesos, los ingresos presupuestarios sumaron 406 mil 39 millones en octubre.

Durante los primeros 10 meses de 2020, los ingresos petroleros se redujeron 42.9% en términos reales, derivado de la caída en la demanda de hidrocarburos como consecuencia del confinamiento global, expuso la dependencia.

En ese periodo, el precio de la mezcla fue de 35.9 dólares por barril en promedio contra un estimado de 47.7 dólares.

Avance del gasto

En tanto, el gasto neto pagado fue de 410 mil 472 millones de pesos durante el décimo mes del año.

Acumulado en 10 meses, el gasto neto presupuestario registró un aumento anual de 0.1% real respecto a igual periodo de 2019, sin considerar la aportación extraordinaria de capital a Pemex por 97 mil 131 millones de pesos efectuada en septiembre.

Balance público

De esta forma, las finanzas públicas resultaron con un déficit de 18 mil 236 millones de pesos, luego de que en igual mes de 2019 tuvieron un saldo positivo de 6 mil 175 millones.

De acuerdo con el reporte de la SHCP, a pesar de ello se mantuvo el superávit primario, incluso mayor al del año pasado para no endeudar al país más.

El balance primario en octubre de este año fue de 17 mil 332 millones de pesos, frente al superávit de 15 mil 663 millones de igual mes del año previo.

De enero a octubre, los balances de finanzas públicas presentaron mejores resultados que los programados, destacó la SHCP en su reporte.