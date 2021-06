Rechaza SAT pruebas de 13 contribuyentes señalados como "factureros"

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no aceptó las pruebas que presentaron 13 contribuyentes que fueron señalados como factureros por usar facturas electrónicas para amparar operaciones simuladas.

Informó que las empresas y personas físicas que fueron notificados previamente y publicados en el listado de presuntos factureros, tuvieron oportunidad de defenderse y aportar pruebas para demostrar lo contrario.

Sin embargo, el pasado 25 de mayo de 2021 se les dio a conocer que a pesar de que aportaron argumentos y/o pruebas, no desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción.

Por esa razón, el SAT actualizó definitivamente la situación en la que se encuentran como simuladores de acuerdo a lo que se establece en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Se trata de empresas y personas físicas de Zapopan y Guadalajara, Jalisco; Guadalupe, Zacatecas; Toluca, Estado de México, Quintana Roo, Puebla y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como de las alcaldía de Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Benito Juárez de la Ciudad de México.

Dicen dedicarse a la construcción, servicios de administración de negocios, contabilidad y auditoría, asesoría, bufetes jurídicos entre otros, pero no cuentan con activos, personal e infraestructura para operar.