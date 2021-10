Reconocen a San Miguel de Allende con el World's Best Awards 2021

San Miguel de Allende fue galardonado con el premio "World´s Best Awards" como The Top City 2021, por la promoción que se despliega para convertirlo en uno de los destinos favoritos de los turistas y paseantes extranjeros.

El galardón fue entregado por los directivos de la revista "Travel Leisure" al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Por tercer año consecutivo se le otorga este reconocimiento internacional.

En su mensaje de agradecimiento, el mandatario estatal mexicano dijo que "es un orgullo como guanajuatense saber que contamos con la mejor ciudad para visitar del mundo y que Guanajuato siga adelante, promocionando lo que tenemos, lo que somos y lo que juntos hemos construido".

Además, a nombre de los sanmiguelenses reconoció que la obtención de este galardón es resultado del esfuerzo, trabajo, dedicación y visión de cada uno de los habitantes de San Miguel de Allende.

"A nombre de los guanajuatenses, nuestra felicitación a toda la gente de San Miguel de Allende, enhorabuena, y vamos a seguir posicionando a Guanajuato como Grandeza de México", aseveró Rodríguez Vallejo.

En su estadía en la ciudad de los rascacielos, el gobernador guanajuatense se reunió con los representantes de The United States – Mexico Chamber of Commerce Northeast Chapter. Les expuso las ventajas que ofrece la entidad en materia de atracción de inversiones, así como sus principales atractivos en el sector turístico.

En la gira de trabajo, el Mandatario Estatal sostuvo una reunión de trabajo con el Cónsul General de México en Nueva York, Jorge Islas López, donde hablaron de diversos temas principalmente sobre las oportunidades de inversión, así como de promoción turística.

Además dialogaron sobre la posibilidad de impulsar un vuelo directo de Guanajuato a Nueva York.

El Gobernador estuvo acompañado por el Secretario de Turismo del Estado, Juan José Álvarez Brunel; el Coordinador de Comunicación Social del Estado, Alan Sahir Márquez Becerra; además de Laura Torres, Presidenta del Consejo Turístico de San Miguel de Allende; y Edgar Zamudio, Director General del Consejo Turístico de San Miguel de Allende.