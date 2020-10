Recursos de fideicomisos, fuera de presupuesto 2021

Los más de 68 mil 478 millones de pesos de los 109 fideicomisos y fondos que fueron eliminados no serán recursos que se considerarán en el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021.

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Erasmo González (Morena), aclaró que no son ingresos adicionales para la reasignación del gasto público.

"No son parte del proyecto del presupuesto, lo dejamos con claridad cuando se aprobó la minuta", dijo a EL UNIVERSAL.

Matizó que es importante que la gente sepa que esos recursos quedan fuera de la discusión de Paquete Económico 2021, porque no representan ingresos extra para que se estire la cobija del presupuesto del próximo año.

Explicó que si bien falta el aval del Senado, se tiene que hacer el reconocimiento y toda la información de los fideicomisos.

"Tenemos que ser cautos para que estos recursos puedan ser cubiertos por la Secretaría de Hacienda y que se le darán prioridad para la salud y proyectos para la reactivación económica", dijo.

Precisó que el saldo total de los fideicomisos y fondos al segundo trimestre del año era de 68 mil 478 millones de pesos.

Todos fueron eliminados incluyendo el Fonden; el relacionado con el gasto para salud se reservó para ser discutido en otra ocasión en el contexto de una reforma a la Ley de Salud.

Refirió que el Ejecutivo dijo que se elaborará un diagnóstico que se hará público y demostrará que se puede tener un mejor alcance de las políticas públicas con una mayor transparencia.

Para ello, se hizo el nombramiento de ocho funcionarios públicos que realizarán el análisis de los fideicomisos que se están extinguiendo para hacer el traslado de responsabilidades.

Destacó que en algunos fondos había miles de millones de pesos concentrados de forma ociosa en cuentas generando opacidad y dispersión.

Puerta a la corrupción

Del Fondo de Desastres naturales (Fonden), cuyo fideicomiso se elimina también, acotó que se estableció un ejercicio plurianual vía la Secretaría de Gobernación para que no haya duda de que las contingencias provocadas por los fenómenos meteorológicos los atenderá el gobierno federal.

"Había muchos intereses políticos y era una puerta abierta a la corrupción", ponderó.

Comentó la estructura alrededor de algunos apoyos, como las medallas a deportistas, no era la más conveniente, porque los premios era el mismo para uno que ganaba oro que para el bronce.

Para el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, se garantizarán apoyos para medallistas olímpicos y paraolímpicos, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).