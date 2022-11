Reforma a FEIP no considera activos de Banxico: Rodríguez Ceja

A-AA+

La reforma para fortalecer el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), no considera activos del banco central porque es una institución autónoma, aseguró la gobernadora de Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja.

"No hay ninguna relación con los activos con que cuenta el Banco de México", afirmó esta noche en entrevista con Radio Fórmula.

Explicó que es una facultad del Ejecutivo proponer una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que se encuentra todavía en discusión en el Congreso de la Unión.

"Sabemos bien que el Banxico es autónomo, y sus activos, no están relacionados con lo que está proponiendo el gobierno federal", matizó.

Rodríguez Ceja señaló que en su caso pueden ser fuentes que ayuden a fortalecer la iniciativa propuesta.

Mencionó que justamente con la reforma se buscan ampliar las fuentes de capitalización del FEIP; consideró que los cambios que se plantean son muy importantes porque permite al gobierno federal contar con recursos en años en que los ingresos son menores a los presupuestados.

"La propia secretaría de Hacienda ha señalado que cuando se anticipe un mejor resultado en su propio balance que pudieran canalizar recursos al FEIP, que de otra manera pudiera quedar con mayor disponibilidad de caja en la Tesorería de la Federación", ponderó.

La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la LFPRH para ampliar las fuentes de financiamiento del FEIP que actualmente sólo se nutre de los excedentes petroleros.

Podrán destinarse los recursos derivados de los ahorros obtenidos en el costo financiero de la deuda, y de otros activos financieros.

Sin embargo, diputados de oposición votaron en contra, al advertir que se tomaría dinero de las reservas del IMSS, el ahorro de los trabajadores en las Afore y de vivienda en el Infonavit así como otros activos que podrían ser las reservas internacionales depositadas en Banxico, pues no se especifican cuáles podrían ser y abre la puerta a la tentación para considerar toda esa gama de los existentes.

Después la secretaría de Hacienda negó que eso fuera cierto. Emitió un comunicado aclarando que la reforma no va en ese sentido.