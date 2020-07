Reforma de pensiones estará lista hasta 2030: CCE

Revertir los "frustrantes" montos con los que se pensionan los trabajadores que menos ganan tomará al menos 10 años, de acuerdo con especialistas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El presidente del CCE, Carlos Salazar, expuso que con la legislación actual se estima que solamente el 30% tenía acceso a una pensión, pero en su mayoría aquellos que la lograban recibían montos pequeños.

"La sorpresa es que cuando el trabajador se enteraba del tamaño de la pensión, era verdaderamente frustrante" porque el ahorro era de 6.5% por semana de cotización, expuso.

Sin embargo, no estamos ante la "reforma perfecta", pero es la que se pudo hacer en este momento, dijo el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Carlos Hurtado.

El representante de la Comisión de Pensiones y Seguridad Social del CCE, Guillermo Zamarripa, dijo que se considera que la aprobación en el Congreso y la entrada en vigor tomará hasta el 2021, en tanto que el primer incremento de cuotas patronales será hasta el 2023.

"Si esta reforma se aprueba y entra en vigor 2021, el primer aumento (de cuotas patronales) sería a partir de 2023 y se irá de manera gradual al 2030, hablamos prácticamente de 10 años de transición", comentó Zamarripa.

Mencionó que con la propuesta no se pretenden resolver los niveles de informalidad que existen en México, ni tampoco las pensiones bajas por la sub declaración del salario base de cotización, ni los problemas de los demás esquemas de pensiones, por ejemplo: pensiones estatales, municipales, de universidad, entre otros, esos son temas que no se resolvieron.