Reforma para capitalizar el FEIP no incluye Afores

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), negó que la reforma aprobada por la Cámara de Diputados para capitalizar el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), sirva para tomar recursos de las Afores, del IMSS, Infonavit o del Fovissste.

En un comunicado, aseguró que el gobierno federal no podrá utilizar activos financieros de las empresas públicas u otros organismos para este fin.

Confirmó que la ley permitirá que el gobierno federal deposite activos financieros del propio gobierno en el FEIP, ya sea efectivo o algún otro instrumento financiero.

Explicó que el FEIP es un fideicomiso de la Administración Pública Central a cargo de la Secretaría de Hacienda.

Por lo tanto, sus recursos provienen exclusivamente de aportaciones del gobierno federal, esgrimió.

Señaló que los fondos de ahorro para el retiro, las reservas del IMSS, ISSSTE, Infonavit, bonos de pensiones y acciones de las Siefores, no aplican para esta ley, ya que estos recursos los amparan los fines previstos en la legislación correspondiente a estas entidades, y la modificación a la LFPRH para el FEIP, sólo comprende el uso de activos del gobierno federal.

La SHCP, puntualizó que esta reforma no tiene ninguna relación con el gasto público, como algunos han interpretado erróneamente, generando confusión en la opinión pública.

Indicó que las modificaciones propuestas, forman parte del cambio que el gobierno de la República iniciará este mismo año como parte de la instrucción presidencial de quitar riesgos al nuevo gobierno a partir de 2025.

Refirió que con la reforma el FEIP tendrá dos fuentes de ingresos adicionales: ahorros derivados del servicio de la deuda o activos financieros que emite el gobierno federal o forman parte de sus activos.

Confirmó lo que publicó hoy El Universal en declaraciones del subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, al señalar que el FEIP podrá vender, mantener y recibir el interés correspondiente de éstos, a fin de incrementar su liquidez y capacidad financiera.

Abundó que las transferencias de activos financieros del gobierno federal se darían cuando la SHCP identifique que existe un mejor resultado con respecto al balance financiero aprobado hacia los últimos días del año en curso, tal que por motivos de tiempo no sea posible reasignar.

Este ahorro o remanente ya se ha materializado en el pasado por motivos no anticipados debido a subejercicios del gasto o ingresos adicionales, que terminan aumentando las disponibilidades de caja en la Tesorería de la Federación, recordó.

Pero ahora, con esta iniciativa se pretende utilizar dicho remanente de recursos para capitalizar al FEIP y brindar mayor transparencia sobre el uso de estos recursos.

En esta operación, aseguró, se seguirá aplicando la normatividad de la Administración Pública Federal y aquella sobre las Empresas Productivas del Estado y las Entidades Paraestatales.

Dentro de ese contexto, garantizó que la SHCP no podrá, bajo ningún caso, exceder el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso de la Unión, y se deberá contribuir al equilibrio presupuestario.