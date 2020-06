Reinició actividades sector de construcción en "nueva normalidad"

Uno de los sectores que se ha reactivado tras finalizar la Jornada de Sana Distancia en la Ciudad de México es el ramo de la construcción, sin embargo en su primer día de la "nueva normalidad" las obras arrancan labores de manera gradual, limitando el número de trabajadores para evitar contagios de Covid-19.

Durante un recorrido de EL UNIVERSAL por la principales obras en la zona Poniente de la Ciudad de México, se observa un flujo limitado de trabajadores de la construcción, algunas obras incluso aún permanecen cerradas.

El regreso de actividades ante la "nueva normalidad", por las inmediaciones del Museo Soumaya se observa semidesierto, los trabajadores de la construcción que suelen ser transeúntes de la zona, sobre todo a la hora de comida donde se atiborran en los puestos informales que ofrecen alimentos, hoy no lo hacen.

José, albañil de lo que pronto será en un imponente edificio la esquina de Miguel Cervantes de Saavedra en la colonia Granada, nos comenta que son sólo dos o tres, de cuando menos unas 15 obras que se ubican por la zona, las que arrancaron labores.

"A nosotros nos dijeron que ya comenzaríamos a trabajar gradualmente, sólo lo haremos 50 de los 250 trabajadores que somos", indicó.

El trabajador indica que aunque sí hubo despidos en la construcción donde labora, fueron menos de las que esperaban, pues la empresa tomó la decisión de mantener en sus puestos a la mayoría de los trabajadores, sin embargo, trabajarán en roles de 50, es decir a la obra sólo podrán ingresar el 20% de los trabajadores.

"Estaremos 'dobleteando' turnos bajo este esquema, pues trabajaré una semana y pasarán semanas hasta que el rol me vuelva a tocar, así será hasta que esto del virus se estabilice", señaló Felipe.

Agregó que "la mayoría de obras aún están paradas, de alguna manera nosotros ya arrancamos y pues estamos tomando medidas para no ponernos en riesgo, pero por fin estamos trabajando, aunque sea poquito. Eso ya nos da un respiro", refirió el albañil.

Cabe señalar que las autoridades sanitarias determinaron que permanecemos en semáforo rojo y entre los sectores que podrán iniciar sus labores se encuentra la construcción, aunque este sector deberá tomar precauciones, pues aún la ciudad presenta un elevado número de contagios.