Remesas serán críticas en los próximos meses: OIM

Si bien la comunidad migrante no ha dejado de enviar remesas a sus familiares en sus lugares de origen, los flujos de éstas serán críticos en los próximos meses para la recuperación económica, determinó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

A partir del sondeo Efectos de la Covid-19 en la población migrante, que se levantó en América Central y México, el organismo internacional consideró que es fundamental que gobiernos e instituciones financieras adopten medidas para minimizar los costos y otras barreras al envío de remesas.

"Los resultados del sondeo demuestran la capacidad de resiliencia de las personas migrantes frente a los efectos de la Covid-19. Si bien hay una disminución del envío de remesas, se mantienen como una estrategia para sostener a dependientes económicos, a su vez que las personas migrantes han desarrollado iniciativas de emprendimiento, como estrategias para la generación de ingresos".

Asimismo: "Los flujos de recursos financieros internacionales, en forma de remesas e inversiones, serán críticos en los próximos meses para la recuperación socioeconómica", se detalló en el estudio.

El sondeo arrojó también que existe una alta preocupación, entre la población migrante, sobre los riesgos a ser engañados en los procesos de búsqueda de trabajo. No obstante, las personas migrantes o con intención de migrar, aceptarían en su gran mayoría, ofertas laborales poco confiables o claras, aunque éstas representen trasladarse a otro país; convirtiéndoles en un grupo vulnerable a prácticas de explotación, fraude y estafas, redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Al hacerse una revisión en el tema de la prevalencia de enfermedades crónicas en el grupo de migrantes, la encuesta realizada arrojó que 2 de cada 10 migrantes están en esta situación, con una marcada prevalencia en las mujeres.

Además, un alto porcentaje de las personas migrantes han experimentado el incremento de afectaciones como estrés, tristeza y ansiedad.

"Conocer la condición de salud mental de las personas migrantes permite definir estrategias y acciones para brindar herramientas de atención psicosocial a las instituciones y organizaciones que ofrecen servicios de atención", se indicó.

Para el caso de hacer frente a la enfermedad del coronavirus, las personas migrantes señalaron, en un alto porcentaje, que cumplen con las medidas sanitarias recomendadas.

"De tal manera que lo supuesto, en ciertas comunidades y contextos, respecto a que constituyen un vector de contagio, no cuenta con evidencia. Por el contrario, este hallazgo demuestra que las personas migrantes aportan en la respuesta sanitaria a la epidemia".