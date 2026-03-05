Remontan el peso y la BMV

Ciudad de México.- Tras las fuertes caídas registradas el martes por la guerra en Medio Oriente, el peso y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) lograron este miércoles un repunte importante, en jornada de ganancias a escala internacional.

El dólar terminó en 17.59 pesos en su cotización al mayoreo, de acuerdo con la agencia Bloomberg, lo que significó una recuperación de 11 centavos para la moneda nacional.

En Banamex, el billete verde cerró a la venta en 18.02 unidades, es decir, una mejoría de 12 centavos favorable al peso.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó 2.91%, para impulsar a su Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) hasta 70 mil 428.03 unidades.

"El mercado de capitales cerró con ganancias a escala global. En Estados Unidos los índices avanzaron y en Europa se observaron ganancias luego de las fuertes pérdidas de ayer (Martes)", dijo la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico de Grupo Actinver, apuntó que con el movimiento del martes el rendimiento del mercado mexicano en lo que va del año se ubicó en 9.42%.

Por su parte, Wall Street cerró en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, suºbió un 0,49 %.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 238 puntos, hasta los 48.739 enteros; el selectivo S&P 500 ganó un 0,78 %, hasta las 6.869 unidades; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 1,29 %, hasta los 22.807.

La Bolsa de Nueva York cerró en verde por primera vez desde que la incertidumbre invadiera a los accionistas después del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán del pasado sábado, que acabó con la muerte de su líder, el ayatolá Alí Jameneí, y la posterior respuesta de este país.