Rentas de almacenes y naves industriales, las más afectadas por Covid

La renta de almacenes y naves industriales en el Bajío serán las más afectadas por la pandemia de coronavirus, pues estados como Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes, además de Puebla y Guadalajara, están muy orientados hacia la industria automotriz o aeroespacial.

De acuerdo con la firma de análisis inmobiliario, Datoz, la renta de espacios industriales en el Bajío tuvo un buen desempeño en el primer trimestre del año debido a que la ratificación del T-MEC le dio certeza a las inversiones en el sector. Sin embargo, para los siguientes meses no se vislumbra una rápida recuperación de la producción de la industria automotriz.

"El sector automotriz es uno de los más afectados durante esta pandemia. No existen las cadenas de suministro, se han interrumpido y no esperamos que saliendo de la inactividad corran los consumidores estadounidenses a adquirir bienes de consumo duradero como los autos", dijo Sergio Mireles, socio fundador de Datoz.

Además, en la región del Bajío es persistente el tema de la inseguridad, la cual sigue creciendo desde el año pasado.

En el primer trimestre del año, la renta de almacenes y naves industriales en Querétaro se incrementó 13% y en Guanajuato 40%; pero en San Luis Potosí cayó 80% y en Puebla 85%.

"El primer trimestre del año no es el más fuerte. Y este año fue atípico, tomó mucha fuerza la prospectación de transacciones potenciales durante el segundo y tercer trimestre de 2019 que se verán reflejadas en los próximos seis a nueve meses posteriores", agregó Mireles.

Querétaro también se verá afectado por el desempeño del sector aeroespacial, el cual está severamente afectado en Estados Unidos y el resto del mundo, y hay una gran presencia de proveedores aeroespaciales en este estado, los cuales seguramente no contratarán mucho espacio industrial en los próximos meses.

En el caso de la Ciudad de México, la renta de espacios industriales se estima que permanecerá en el mismo nivel, pues el comercio electrónico sigue creciendo y ahora más con las medidas de confinamiento obligatorias.

En el primer trimestre del año, la renta de espacios industriales en la Ciudad de México cayó 1%, con la renta de 263 mil 951 nuevos metros cuadrados.

"Muchos minoristas ya traían proyectos o tendencia hacia el comercio electrónico y con este fenómeno se van a acelerar estos planes. Seguramente habrá una ligera recuperación pero es cuestión de ver", agregó Mireles.

Datoz comentó que si las empresas ya tienen una contratación de arrendamiento o adquisición de espacios industriales, difícilmente van a poder cancelar este contrato en el segundo trimestre del año, pero habrá menos contrataciones en los próximos meses.

Además de la Ciudad de México, Tijuana tampoco se verá demasiado impactada a mediano plazo por la inactividad económica, pues la industria de insumos médicos sigue operando y la electrónica se recuperará inmediatamente.