Repunta venta de autos nuevos de origen nacional

Ciudad de México.- De enero a noviembre, la venta de autos nuevos de origen nacional repuntó 5%, mientras que la de unidades de origen importado disminuyó 1%, según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

La comercialización de autos provenientes de China bajó 2.4% hasta noviembre; de Tailandia, 13.5%, y de Japón, 1.4%.

Rosa María Rubio, analista del sector automotriz en Monex, dijo que la caída en la venta de autos importados ante los vehículos de fabricación nacional refleja, en parte, una recomposición de la demanda del mercado externo, en un contexto de mayor cautela por parte del consumidor y ajustes en la oferta de vehículos importados.

"Se empiezan a ver menores envíos por parte de China, Japón y Tailandia, mientras que los vehículos nacionales se mantienen con este nuevo empuje de casi 5% en lo que va del año.

"Esto es porque las marcas se han visto beneficiadas de una mayor disponibilidad de producto local y precios relativamente más competitivos, en la dinámica de los cambios por los aranceles implementados", explicó.

Hasta noviembre, los autos más vendidos en el mercado mexicano fueron Versa, Aveo, NP300, K3, CX-30, March, Kicks, Mazda 2, Virtus y Grand i10. De estos 10 modelos, siete son de fabricación nacional y tres, importados: Aveo (China) y Virtus y Grand i10 (India).

Nissan tiene cuatro de los 10 modelos más vendidos en el país, que son de fabricación nacional, mientras que Mazda tiene dos.

Rubio estima que la tendencia a una menor colocación de autos importados continuará en los próximos meses por la aplicación de aranceles de hasta 50% a la importación de autos hechos en países con los que México no tiene un acuerdo de libre comercio como China, India, Indonesia, Tailandia y Corea del Sur.

Consideró que las decisiones de compra de autos de los consumidores en los próximos meses se van a ver influenciadas por los precios y por el financiamiento. Ambos factores son clave para impulsar el consumo, pues los mexicanos no hacen tanta diferenciación entre los autos de origen nacional o los importados al momento de hacer una compra.

La consultora Urban Science estima que el arancel de 50% a autos importados puede incrementar entre 5% y 8% el precio de los vehículos, ya que las armadoras tratarán de absorber una parte entre fabricantes y distribuidores para no impactar tanto al consumidor.

En cuanto a la venta de vehículos de marcas chinas, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA, dijo previamente que disminuye el peso de estos vehículos en el mercado nacional, así como la participación de las firmas.