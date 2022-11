Revisa tu nómina, algunas empresas adelantaron 50 % de aguinaldo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- El Buen Fin está a unas horas de comenzar y, ante la oportunidad de aprovechar descuentos y ofertas, en algunas empresas se adelantó el 50% del aguinaldo, por lo que no dudes en revisar tu recibo de nómina para verificar si recibiste un porcentaje de esta gratificación anual.

Regularmente a los trabajadores del gobierno federal se les adelanta el 50% del aguinaldo, pero eso no sucede en toda la iniciativa privada, solamente en algunas empresas.

Si se adelantó una parte del aguinaldo regularmente se otorga en la primera quincena de noviembre, por lo que hay que revisar el recibo de pago.

---Buena iniciativa, destaca Coparmex

De acuerdo con el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, "algunas empresas tienen esa práctica de dar un adelanto de aguinaldo, situación que no es generalizada, pero hay empresas que lo han hecho en años anteriores".

El líder del sindicato patronal agregó que "es una buena iniciativa que concentra ofertas para que la gente pueda tener su guardadito y pueda comprar eso que quiere en El Buen Fin, es una práctica que se tomó de Estados Unidos y qué bueno que sea antes del Black Friday que es al día siguiente del thanks giving de Estados Unidos".

En la Ley Federal del Trabajo se establece como un derecho de los trabajadores recibir un aguinaldo anual equivalente a 15 días, que deben de pagarse antes del 20 de diciembre. Por lo que la mitad del aguinaldo corresponde a un poco más de semana de trabajo, es decir, 7.5 días.