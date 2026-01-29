Revisión del T-MEC en 2026: riesgos y proyecciones económicas

Ciudad de México, 29 ene (EFE).- La revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será el principal foco de riesgo para la economía mexicana este año, según HSBC México, que anticipó este jueves un escenario de mayor inversión y confianza -si hay acuerdo-, y de presión sobre la actividad económica del país -si se alarga la negociación-.

En su análisis, el economista jefe de HSBC México, José Carlos Sánchez, señaló que la incertidumbre en torno al T-MEC ya impactó a la inversión en 2025, lo que explica parte del bajo crecimiento, aunque la integración comercial con Estados Unidos se mantiene "fuerte" y México se consolidó como su principal socio comercial.

"Si la revisión del tratado sale bien, en la segunda mitad de 2026 se espera mayor inversión y confianza. Si no hay acuerdo y la revisión se prolonga, la incertidumbre podría afectar el crecimiento, sobre todo en manufactura", advirtió.

Sánchez recordó que el proceso formal de revisión conjunta del tratado inicia el 1 de julio de 2026 y apuntó que, de alcanzarse un acuerdo entre los tres países, el T-MEC se extendería hasta 2042 y habría una nueva revisión en 2032.

De no haber este consenso, se abriría un esquema de revisiones anuales hasta 2036, cuando el acuerdo podría expirar si no se renueva.

El banco añadió que las reglas de origen, el comercio agrícola, el sector automotor y la energía figurarán entre los temas a tratar en la mesa de negociación trilateral.

Sobre el entorno comercial, el economista jefe de HSBC México indicó que el país enfrenta actualmente aranceles estadounidenses sectoriales, como 25 % para autos y camiones ligeros, 50 % para acero, aluminio y cobre, y hasta 25 % para productos de madera.

Agregó que más del 45 % de las importaciones de Estados Unidos desde México están bajo esos gravámenes, aunque estimó que el impacto "real" sería menor por el uso de acuerdos y reglas de origen, y porque el 83 % de las exportaciones mexicanas estarían protegidas por el T-MEC.

En sentido inverso, Sánchez apuntó que México elevó aranceles de hasta 50 % a más de 1,400 productos de países sin tratado, en especial China, medida que consideró puede presionar los precios y la inflación doméstica, aunque el Gobierno mexicano sostuvo que la canasta básica está exenta.

Para 2026, HSBC proyectó un crecimiento del PIB de 1.5 %, una inflación de 4.4 % al cierre del año, y recordó que el Banco de México recortó la tasa a 7 %, nivel que considera neutral.

También previó un peso fuerte, aunque con episodios de volatilidad durante la revisión del T-MEC, y estimó un cierre de 17,25 pesos por dólar si el tratado se renueva con éxito.