Revolut iniciará operaciones como banco en México en 2026

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- El banco digital de origen británico, Revolut, prevé iniciar operaciones como banco en México a principios de 2026, tras haber recibido en abril de 2024 su licencia por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Actualmente se encuentra en un proceso de auditorías regulatorias, paso indispensable antes de comenzar a atender clientes en el país.

"Se espera el lanzamiento de Revolut como banco en México a principios del próximo año", informó la firma en un comunicado, en el que también presentó su sede global y un cronograma con el que busca alcanzar 100 millones de clientes en el mundo hacia mediados de 2027.

La fintech, fundada en 2015 en el Reino Unido, opera bajo un modelo 100% digital y ya cuenta con más de 65 millones de clientes en 39 países. Hasta junio, sus ingresos globales superaron los cuatro mil millones de dólares, con una utilidad neta de 1.4 mil millones.

Su meta es operar en 30 nuevos mercados hacia 2030, con presencia proyectada en América Latina, Asia-Pacífico y Medio Oriente.

En la región, Revolut adelantó que también planea solicitar licencia bancaria en Argentina y Colombia, como parte de su estrategia de expansión.

Para acompañar este crecimiento, la institución anunció un plan de inversiones globales por 13 mil millones de dólares durante los próximos cinco años, con lo que espera generar 10 mil nuevos empleos en todo el mundo. De ese monto, destinará cuatro mil millones de dólares a reforzar sus operaciones en Reino Unido, mil 200 millones a Francia como centro estratégico de Europa Occidental y 500 millones a acelerar su negocio en Estados Unidos.

"Las inversiones también impulsarán un mayor crecimiento en otros mercados europeos, así como el lanzamiento de nuevos mercados en Latinoamérica, Asia-Pacífico y Oriente Medio", subrayó la firma.

Revolut es una fintech global que apoya a las personas a sacar más provecho de su dinero. En 2015, se lanzó en el Reino Unido ofreciendo transferencias e intercambio de dinero. Hoy en día, más de 65 millones de clientes en todo el mundo utilizan docenas de productos para realizar más de mil millones de transacciones al mes.

"Nuestra misión siempre ha sido simplificar el dinero para nuestros clientes, y nuestra visión de convertirnos en el primer banco verdaderamente global del mundo es la máxima expresión de ello", dijo el director general y Co-fundador de Revolut, Nik Storonsky.