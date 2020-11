Ropa, calzado y electrónicos dominan quejas de El Buen Fin

Durante los primeros días de El Buen Fin en su edición 2020, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha atendido cerca de 52 mil consultas y recibió las primeras reclamaciones, entre ellas la de un cliente que aprovechó un error de la tienda para exigir que le vendieran todas las botellas de whisky en existencia.

Si bien las reclamaciones que se presentaron con mayor frecuencia en los tres primeros días se concentraron en ropa, calzado y electrónicos, especialmente pantallas planas, la que más llamó la atención fue una que se recibió en Guadalajara, donde una persona aprovechó la promoción de comprar tres botellas por el precio de dos. El error de la tienda de autoservicio consistió en que no incluyó una leyenda que dijera cuál era el límite de compra, por lo que el cliente exigió que se le vendieran todas las que existían en la tienda. La Profeco tuvo que intervenir y al comprobar que no se especificó un límite en la promoción, pidió a Soriana vender al cliente todas las botellas.

Eso significó que la tienda de autoservicio tuvo que vender 2 mil 340 botellas de whisky Buchanan's con la promoción de tres por dos, ya que el cliente pidió no solamente las que se exhibían, sino todas las que se guardaron en bodega.

Durante los primeros tres días del evento de promociones y ofertas se otorgaron 2 mil 200 asesorías, 52 mil consultas al micrositio de Profeco y 51 conciliaciones inmediatas.

En tanto, hay 73 reclamaciones en trámite de conciliación que, de no resolverse, pueden terminar en queja.

En el caso de las reclamaciones que no han llegado a presentar quejas formales ante la Profeco, en su mayoría se reclamaron incumplimientos de ofertas y promociones en tres cadenas comerciales: Walmart, Liverpool y Office Depot, aunque son muchos más los negocios que están incluidos en la lista.

La procuraduría explicó que las ciudades en donde se registraron más reclamaciones durante el arranque de El Buen Fin fueron la Ciudad de México, Querétaro y Michoacán.

Desde el principio de esta edición del evento, que este año se realiza del 9 al 20 de noviembre, la Profeco pidió a los comerciantes verificar el etiquetado y evitar errores al escribir las comas o puntos en los precios.

Lo anterior debido a que el año pasado se vendió una pantalla plana en 3 pesos, ya que se escribió con un error la leyenda de las pantallas en exhibición. Por ello, el gerente rifó el único producto que se encontraba en el anaquel entre los clientes que reclamaban el precio exhibido.

Otros problemas que se hallaron fue que no se detalla la duración de la promoción o que la oferta está vigente hasta agotar existencias, ya que ello provoca que los consumidores puedan exigir la venta de un producto pese a que se haya terminado el inventario o después de la fecha prevista por el comercio.