Royal Caribbean mantiene la suspensión sus viajes hasta fines de abril

MIAMI (EFE).- La firma de cruceros Royal Caribbean mantendrá la suspensión de sus viajes hasta el próximo 30 de abril, salvo algunos trayectos que zarpan desde Asia, anunció la firma este martes en un comunicado.



"Nuestro plan es reanudar las operaciones en mayo", precisó la firma, que ha excluido de la ampliación de la suspensión los viajes de su línea Quantum of the Seas que zarpen de Singapur y los trayectos del Spectrum of the Seas en China.

Los trayectos entre el 16 y 28 de febrero próximos del Spectrum of the Seas en China han sido suspendidos, precisó la compañía.

La firma ha dado a conocer a clientes y agencias de viajes las opciones para los afectados, que van desde un crédito del 125 % para futuros viajes hasta el total reembolso.

La industria de cruceros con base en EE.UU. está paralizada prácticamente desde el inicio de la pandemia de la covid-19, lo que ha significado pérdidas millonarias para las empresas y los trabajadores.

Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, en inglés), la paralización del sector en 2020 supuso la pérdida de 77,000 millones de dólares en actividad económica a nivel global, de 518,000 empleos y de 23,000 millones de dólares en salarios.

En noviembre las autoridades sanitarias de Estados Unidos dijeron que el riesgo de contraer la covid-19 en cruceros es "muy alto" (nivel 4) y recomendó que "todas" las personas eviten viajar en cruceros, incluidos los fluviales, "en todo el mundo".

Desde el 30 de octubre no existe una prohibición oficial de navegar para los cruceros, pero los Centros de Prevención y Control de Enfermedades establecieron estrictas condiciones para una vuelta a la actividad que se han visto sobrepasadas por el avance imparable de la covid-19 en el país.