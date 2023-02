Samuel García afirma que sí hay agua para planta de Tesla

MONTERREY (EFE).- El gobernador del norteño estado mexicano de Nuevo León, Samuel García, afirmó este viernes que sí hay agua suficiente para que Tesla, del magnate Elon Musk, instale una planta en la entidad, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador avisó que no lo permitiría.



"Nosotros vamos a trabajar con Tesla de la mano para que puedan ir aclarando y comprobando que no utilizan agua de consumo humano y que la que utilizan es tratada y es mínima", expresó a medios García, del opositor Movimiento Ciudadano (MC).

Sus declaraciones se producen después de que López Obrador avisó en su rueda de prensa matutina que su Gobierno no daría los permisos para que Tesla instale la planta en Nuevo León al recordar que el año pasado vivió una crisis hídrica que restringió el suministro de agua para consumo humano.

"En el caso de la pretensión de poner la planta en Monterrey (capital de Nuevo León), ustedes saben, acabamos de padecer una crisis tremenda de falta de agua, porque no hay agua no es factible", dijo el mandatario.

García argumentó que Nuevo León, estado fronterizo con Texas y polo industrial de México, tiene 3,000 litros de agua tratada por segundo que proporcionar y la planta de Tesla ocuparía menos de 100.

"Así que yo no le veo ningún problema al tema del agua", insistió.

Remarcó que la entidad sí tiene agua y tendrá mucha más.

"Sí (hay) y va a haber mucha más para el futuro de nuestro estado", aseguró.

García estableció que espera tratar el tema con el presidente y que incluso el mandatario tiene una próxima visita al estado.

"No lo he podido visitar, pero yo estoy dispuesto cuando él me diga. Creo que viene al estado también", adelantó.

La llegada de Tesla a México se rumora desde que en octubre pasado Musk visitó Nuevo León, donde se reunió con la influencer Mariana Rodríguez, esposa del gobernador García.

Pero su instalación se ha convertido en una controversia política porque funcionarios del Gobierno federal han expresado su deseo de que Tesla se instale cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra prioritaria de López Obrador para la capital mexicana, o en el sureste del país.