SAT añade a lista negra a 100 presuntos factureros

Unos 100 presuntos factureros fueron agregados hoy a la lista negra que publica el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por no haber aportado pruebas para deslindarse del delito de defraudación por utilizar facturas para amparar operaciones inexistentes.

Los contribuyentes señalados con nombre o razón social y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) recibieron un oficio de la administración central de Fiscalización Estratégica, a través del cual se les notifica que se encuentran señalados por no haberse acercado al fisco para comprobar su inocencia.

De esta manera, pasaron a formar parte del listado global definitivo de defraudadores de acuerdo a lo que establece el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).

El SAT primero les envió los oficios de presunción individual otorgándoles un plazo de 15 días hábiles para que realizaran las manifestaciones pertinentes y aportaran las pruebas para desvirtuar los hechos dados a conocer.

Sin embargo, como no lo hicieron en el plazo determinado, se procedió a ponerlos en el listado definitivo que se publicó hoy tanto en el portal del SAT como en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La lista la encabeza el contribuyente de nombre Trinidad Amado Amado de San Luis Potosí seguido de 10 empresas entre las que se encuentra el despacho Asesoruim Fiscal Contable.

En total son 77 empresas y el resto personas físicas.

Prevalecen empresas de Tabasco, Veracruz así como de San Luis Potosí.