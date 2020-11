SAT indaga a donatarias para evitar evasión

La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, advirtió que pondrán lupa a las donatarias de empresas, al acusar que se abusa de esa figura para evitar el pago de impuestos, como las factureras, e incluso para lavado de dinero.

"Otra cosa que está sucediendo es que muchos lo manejan en efectivo, hay mucho flujo en efectivo y usan esquemas muy parecidos a las factureras y a las empresas de lavado de dinero. Si uno revisa los gastos de las donatarias, muchas de las empresas a las que contratan para dar servicios aparentemente para una buena labor son empresas factureras", afirmó.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Buenrostro Sánchez señaló que el SAT tiene registradas nueve mil empresas donatarias, de las cuales no todas se portan de esa manera, pero tiene un buen grupo identificado.

Dijo que durante la pandemia han revisado fundaciones de Salud que acreditan gastos con facturas que ni siquiera están a su nombre o tienen bienes y activos que no pueden acreditar como su propiedad.

"Hay muchas irregularidades. No son todas las donatarias, pero sí es una gran mayoría, y este tipo de empresas, sobre todo las que son donatarias para actividades sociales y humanistas, tienen mucha contratación de servicios que son asesorías y muchas son factureras", indicó.

"El tema ahorita es que ya va a empezar a haber sanciones porque todas estas donatarias que están recibiendo dinero de gente que cree que se va a utilizar para un bien sin lucro, pues se está destinando a otras cosas. Tenemos que hacerlo más transparente, que la gente se sienta confiada de que si dona ahorita para el Covid pues se va a ir al virus no para otra cosa", expuso.

Detalló que se harán las auditorías para revisar sus reportes y si no pueden acreditar que el destino del recurso fue para un bien sin lucro para que fue autorizado, se va a retirar la autorización.

El presidente López Obrador insistió que se deben transparentar los recursos que empresas hacen pasar como aportaciones a ONG para deducir impuestos, porque con ese dinero se financian campañas contra el pueblo.

Expresó que en el pasado daban permisos para recibir aportaciones que podía deducir de los impuestos.