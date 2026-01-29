SAT lanza campaña fiscal 2026 para empresas en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT), espera que alrededor de 2 millones 221 mil empresas presenten su declaración de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal de 2025.

La Administradora Desconcentrada de Servicio al Contribuyente de la oficina 1 Norte en la Ciudad de México, María José Ríos Cano, dijo que es una estimación preliminar.

En conferencia de prensa, la funcionaría habló sobre la campaña que recién lanzó el SAT para que las personas morales cumplan con esta obligación fiscal.

Recordó que para ello se necesita contar con la firma electrónica y servicio de banca electrónica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre la percepción de que el SAT va a ejercer una fiscalización generalizada sobre los contribuyentes con auditorías, comentó que se trata de información falsa que está circulando en redes sociales.

No es verdad que habrá una persecución en contra de todos los contribuyentes, manifestó.

Ríos Cano enfatizó que todas las áreas del SAT van a seguir trabajando en fortalecer la recaudación de impuestos, reforzando el acompañamiento a los contribuyentes con más oficinas y herramientas, como se establece en el Plan Maestro 2026.

De ahí que negó que el órgano recaudador tenga facultades para vigilar depósitos bancarios, incluyendo las tandas.

SAT aclara que la Constancia Fiscal no tiene vigencia y no es obligatoria para facturar

Por su parte, el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente, José Miguel Ricaño, subrayó que no se debe condicionar la emisión de una factura con la presentación de la Constancia de Situación Fiscal.

Tampoco los patrones tienen que obligar a sus trabajadores que traigan la Constancia para poder timbrar la nómina.

Advirtió que si alguien condiciona la factura, se castiga con multa de entre 21 mil 240 a 122 mil 140 pesos.

"No tiene vigencia ni temporalidad", afirmó.

Solo por actualización de los datos que contiene como domicilio fiscal y actividad o régimen, aclaró.

Es un documento que se puede obtener de manera recurrente a través de varias vías: SAT móvil, la aplicación SAT ID y con asesoría remota.

Los contribuyentes pueden poner una queja para denunciar malas prácticas.

Programa de regularización en el SAT seguirá vigente

El Administrador Desconcentrado, Alan Vázquez Armenta, destacó que el programa de regularización seguirá vigente para 2026.

Incluso mencionó que, para abarcar a más causantes, aumenta el monto de ingresos anuales de 35 millones a 300 millones de pesos.

Ese tipo de contribuyentes podrán gozar de una reducción del 100% en multas fiscales, aduaneras y de comercio exterior que contempla los recargos y ejecución.

Pero no representa una condonación, puntualizó.