SAT ofrece trámites fiscales desde celular para usuarios en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Seguramente, en más de una ocasión has tenido que realizar diversos trámites que consumen tu tiempo y paciencia. Pero, gracias a la accesibilidad y eficacia que actualmente ofrece la tecnología puedes cumplirlos sin inconvenientes.

Un ejemplo de ello es SAT Móvil, la aplicación que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha puesto a disposición de los usuarios, con la finalidad de que agilicen sus trámites y responsabilidades fiscales desde la palma de su mano.

SAT Móvil: plataforma para trámites fiscales desde el celular

Y hoy en Tech Bit te explicamos cómo funciona esta plataforma, qué trámites puedes realizar en ella y cómo usarla de manera segura.

SAT Móvil se encuentra disponible para dispositivos iOS y Android. Con ella ya no tendrás que sacar citas para cumplir con tus trámites de manera presencial, ya que a través de ella tienes la oportunidad de realizar procedimientos como:

Consultar, descargar y guardar la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y Cédula de Identificación Fiscal (CIF).

Obtener la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Presentar declaraciones provisionales o definitivas y declaración anual para personas físicas.

Consultar, descargar y guardar los acuses de las declaraciones anuales presentadas.

Consultar los mensajes de interés de Buzón Tributario.

Habilitar las notificaciones para saber si te llega un mensaje de interés en Buzón Tributario.

Generar o actualizar la Contraseña.

Consultar los datos de identificación, domicilio fiscal, medios de contacto, régimen fiscal, obligaciones y actividades económicas.

Disponer de información sobre el certificado de tu e.firma vigente o más reciente e históricos y Certificados de Sello Digital activos.

Descargar otras aplicaciones móviles del SAT como Verificador SAT y Factura SAT Móvil para consultar, generar y compartir facturas de ingreso.

Consultar otros servicios como citas, generar la clave dinámica de la e.firma portable, verificador de códigos para conocer la autenticidad de un documento emitido por el SAT, recibir alertas con el número de actualizaciones a tu información, etc.

Recomendaciones para uso seguro de SAT Móvil

¿Necesitas cumplir con alguno de los trámites anteriores? A continuación, te decimos cómo utilizar la app.

Lo primero que debes hacer es descargar SAT Móvil en tu celular; ya que al ser plataforma de una dependencia no suele estar integrada de fábrica en los teléfonos.

Una vez que tengas instalada la aplicación necesitas tener una conexión estable de WiFi o datos móviles para poder utilizarla.

Para ingresar a la app por primera vez debes aceptar los Términos y condiciones de uso. Posteriormente, coloca tu RFC y contraseña. Y, finalmente, busca el trámite que necesitas cumplir.

De igual manera, si tienes dudas o necesitas orientación puedes consultar los servicios de atención al usuario que la app integra tales como Chat uno a uno, MarcaSAT, OrientaSAT, entre otros.

Para utilizar SAT Móvil de forma segura y sin el riesgo de ser víctima de ciberataques, te recomendamos contemplar los siguientes puntos:

Descarga la app desde la tienda oficial de tu celular. No la instales de sitios web u otras plataformas ya que podrías ser víctima de ciberataques o virus cibernéticos.

Procura no utilizar la app en lugares con mucha gente, pues alguien podría hackear tu dispositivo y acceder a tus datos fiscales.

No compartas con nadie tu RFC y contraseña, ya que es información personal y delicada.

Si tienes la oportunidad, realiza tus trámites con redes seguras como VPN o similares.

Cada que termines de utilizar la aplicación, cierra tu sesión.

¡Ahorra las filas largas y las citas innecesarias! Con la app del SAT tienes la facilidad de cumplir con tus responsabilidades fiscales con tan solo unos cuantos clics.