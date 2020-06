SAT pone a 23 empresas en lista de factureras; otras logran aclarar su situación

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que 23 empresas y un contribuyente se presentaron para comprobar que sus operaciones no eran simuladas, pero no lograron desvirtuar los hechos.

Por ese motivo, sus nombres y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) quedarán en la lista negra definitiva de factureras conforme lo establece el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Lo anterior significa que se les notificó de manera individual de emitir comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales facturas.

Tuvieron un plazo de 15 días para aportar pruebas, lo hicieron, pero no fueron suficientes.

Se trata del oficio 500-05-2020-13612 de fecha 28 de mayo de 2020 correspondiente a contribuyentes que sí aportaron argumentos y/o pruebas, pero no desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción.

Por tal motivo, se actualizó definitivamente su situación como factureras.

También dio a conocer la lista de 69 contribuyentes, de las cuales 67 son empresas y dos personas físicas que obtuvieron una resolución favorable ante los medios de defensa interpuestos.

Sin embargo, advirtió que eso no les exime de la responsabilidad que tengan respecto de otros comprobantes fiscales que hayan emitido sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que ampararon tales comprobantes, por lo cual, se dejan a salvo las facultades de la autoridad fiscal.

Estos habían sido agregados en la lista negra en 2018, luego de que fueron notificados de ser presuntos defraudadores por usar facturas para amparar operaciones simuladas.