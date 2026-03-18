SAT realiza devoluciones automáticas de saldo a favor en 5 días

El proceso de declaración anual para personas físicas representa uno de los hitos más relevantes del calendario fiscal en México.

SAT y plazos para devolución de saldo a favor

De acuerdo con las disposiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el periodo para que los contribuyentes presenten su ejercicio correspondiente al año previo se concentra habitualmente en el mes de abril.

Tras el cumplimiento de esta obligación, una de las mayores expectativas es la obtención del saldo a favor, un derecho que surge cuando el cálculo de impuestos resulta en un pago mayor al debido.

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No obstante, la recepción de estos recursos no es inmediata y está sujeta a diversos criterios de validación técnica y plazos legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación.

La velocidad con la que un contribuyente recibe su depósito depende directamente de la modalidad en la que se procese su información. Según el portal especializado en gestión administrativa Facturama, existen tres escenarios principales que definen la espera:

Modalidades y tiempos para la devolución del SAT

Devolución automática (Rápida): Este esquema se activa para asalariados y personas con declaraciones sencillas que presentan su información correctamente durante el mes de abril. El SAT realiza devoluciones automáticas de saldo a favor generalmente en 5 días hábiles tras la declaración, aunque en algunos casos este proceso puede extenderse de 5 a 10 días hábiles si los datos son validados sin contratiempos.

Plazo oficial máximo: De acuerdo con la normativa vigente, el SAT tiene hasta 40 días hábiles para realizar el depósito. Este es el límite legal que la autoridad fiscal posee para emitir una resolución y ejecutar el pago tras la recepción de la solicitud.

Devolución manual: En situaciones donde la devolución automática es rechazada por inconsistencias, el contribuyente debe iniciar un proceso manual. Bajo esta modalidad, el tiempo de respuesta se alarga considerablemente, pudiendo demorar hasta 120 días hábiles debido a la revisión exhaustiva de los comprobantes fiscales.

La eficiencia del trámite está estrechamente ligada a la precisión de los datos proporcionados por el usuario. La autoridad fiscal identifica diversos elementos que entorpecen el flujo del efectivo. Entre los más comunes, según la información técnica proporcionada por el SAT, se encuentra el proporcionar una cuenta CLABE incorrecta o que no esté a nombre del titular de la declaración.

Asimismo, presentar la declaración fuera de los plazos establecidos (abril para personas físicas) o tener inconsistencias que requieran una auditoría profunda por parte de la autoridad son causas recurrentes de demora.

Ante un retraso que supere el periodo estándar, es fundamental que el contribuyente realice un seguimiento activo. De acuerdo con especialistas en derecho fiscal de la plataforma Tax Foundation (atribución a sus guías de mejores prácticas globales), el primer paso es revisar el estatus en el portal del SAT.

Si el sistema arroja errores o si ya pasaron más de 40 días hábiles sin una respuesta clara, el usuario podría tener que iniciar una "devolución manual" a través del Buzón Tributario, adjuntando la documentación que sustente las deducciones personales aplicadas. Es imperativo asegurar que la e.firma esté vigente para cualquier trámite de esta naturaleza, ya que su ausencia impide la finalización de solicitudes de montos elevados.