SAT y Concanaco fortalecen cultura contributiva en México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Con el fin de fortalecer la cultura contributiva en el pago de impuestos, consolidar el régimen para pequeños contribuyentes y la política de simplificación de trámites, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sostuvo una reunión con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Compromiso y diálogo entre SAT y Concanaco

Durante la reunión de trabajo, el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, ratificó su compromiso de diálogo y puertas abiertas con los diferentes sectores.

Lo anterior, con el propósito de continuar con el impulso y la consolidación de una nueva cultura contributiva en beneficio de la nación.

Por su parte, el presidente del organismo, Octavio de la Torre de Stéffano, refrendó el interés del gremio para reforzar la coordinación con el SAT.

Con ello, se busca brindar orientación, impulsar campañas de cultura contributiva y acompañar adecuadamente a los contribuyentes.

Avances en régimen Resico y simplificación de trámites

La reunión sirvió para identificar áreas de oportunidad que permitan continuar con el fortalecimiento de la cultura contributiva en el país.

Se destacó la importancia de apoyar la consolidación del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) y la política de simplificación de trámites a favor de los causantes.

También se destacaron los avances que se han alcanzado en estos temas, lo que ha permitido no solo fortalecer la recaudación, sino también generar una nueva cultura contributiva que fomenta el cumplimiento voluntario.

Participaron otros funcionarios del SAT como la administradora general de Auditoría Fiscal Federal, Amelia Guadalupe De León Ortega; el administrador general Jurídico, Ricardo Carrasco Varona; el administrador general de Auditoría de Comercio Exterior, Erick Jiménez Reyes, así como René Guzmán García, administrador central de Servicios Tributarios al Contribuyente.

Por parte de la Confederación estuvieron Jessica Morales Portano, jefa de oficina; María Fernanda Valdez Lerma, directora de Turismo; Marco Tulio García Espinosa, síndico Canaco GAM, y Alfredo Gómez Coss, síndico Canaco León.